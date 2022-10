Curvy Zelma paraliza la red en escotado mini vestido negro de polipiel

La conductora y cantante, conocida artísticamente como Curvy Zelma, derrochó estilo y dio clases de moda para las mujeres plus size. A través de su cuenta de Instagram compartió un par de fotografías en las que se lució con un escotado mini vestido negro de polipiel con el que paralizó la red social y se confirmó como una auténtica fashionista, pues demostró que efectivamente la prenda es el mejor amigo de una chica.

La también actriz, de 31 años, que ha sido colaboradora del matutino "Venga la Alegría" y fue la ganadora de la primera temporada de "Quiero cantar", da clases de estilo para las mujeres curvy, y se ha posicionado como un ejemplo de amor propio y confianza para muchas que se sienten inseguras con su figura, pues con cada uno de los atuendos que publica en sus redes demuestra que la talla y la moda no están peleados.

Curvy Zelma se luce en coqueto mini vestido

La presentadora conquistó a sus miles de seguidores en la plataforma de Meta con un clip en el que mostró dos instantáneas con un look perfecto para destacar su belleza y curvilínea silueta. En las fotografías se le ve presumiendo un vestido corto en tela tipo cuero o piel, un diseño que se ha convertido en el favorito de las famosas para el otoño, pues se trata de la mejor tendencia para no utilizar materiales naturales.

Curvy derrocha belleza y estilo. Foto: IG @curvyzelma

"Un vestido negro no puede faltar en tu closet. Es versátil y atemporal. Lo puedes utilizar con camisa debajo, blusa de manga larga, accesorios más accesorios menos. Es una prenda BÁSICA que con cualquier calzado luce genial", fue como Cherem acompañó la publicación en la red social, en la que cuenta con 732 mil seguidores, a quienes constantemente da consejos de moda.

En las imágenes que Zelma compartió con sus miles de fans, se le puede ver posando desde una recámara, luciendo sus curvilínea silueta con un vestido negro de polipiel que destaca por su estilo mini, que combina un escote pronunciado en "V" con una falda corta que se ajusta a la cintura y un poco más suelta en el área de las caderas, atuendo perfecto para llevar a un evento casual y deslumbrar.

Zelma Cherem enamora con sus atuendos mini. Foto: IG @curvyzelma

Zelma, que también fue presentadora en el show "Viva la tarde" y participante de "Survivor", cada día suma más seguidores en redes, con los que constantemente presume sus mejores atuendos y da clases de moda para las chicas plus size, confirmando que no teme a probar con los diseños más reveladores, no sólo en bikinis o trajes de baño, como lo demostró con este vestido corto y otros looks mini que ha dejado ver.

La conductora e influencer ya se ha posicionado como un ícono de estilo y como un ejemplo de amor propio, razón por la que es admirada y querida por miles de fans, quienes nunca pierden la oportunidad de llenarla de halagos y recordarle que es una mujer muy hermosa y con un gran talento, como lo hicieron con su más reciente publicación en la que presumió su outfit negro en la que recibió cientos de comentarios y más de 27 mil "me gusta".

