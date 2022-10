Tania Ruiz: las FOTOS que demuestran la belleza que enamoró a Enrique Peña Nieto

Tania Ruiz es una de las modelos más destacadas en la industria y aunque ha dedicado gran parte de su vida a brillar en las pasarelas fue su relación con el expresidente, Enrique Peña Nieto, lo que impulsó su popularidad en redes sociales, donde presume con elegantes looks y bikinis su impactante figura y belleza que le ha ganado una lluvia de halagos.

Originaria de San Luis Potosí, la modelo reconoció desde temprana edad su talento en las pasarelas y enfocó sus esfuerzos en ello, por lo que pronto despegó su carrera con importantes marcas en todo el mundo. Debutó como empresaria con un negocio de pulseras de alta gama cuyo éxito le permitió expandirse y vender otros productos como ropa íntima, deportiva, fragancias, jabones y maquillaje.

Tania Ruiz con romántico bikini rojo. Foto: IG @taniaruize

Además de enfocarse en su trabajo como modelo, Ruiz, de 34 años, es una dedicada madre y goza de pasar el tiempo con su bella hija Carlota, producto de su relación con el empresario Bobby Domínguez, quien al saber de la relación de su ex con el exmandatario le deseó lo mejor y aseguró que tenían buena relación por su hija.

Historia de amor

Al poco tiempo de que Enrique Peña Nieto terminara su sexenio fue captado en España junto a Tania Ruiz, esto causó gran alboroto debido a que en ese momento supuestamente tenía una relación con la actriz, Angélica Rivera, quien debido a las imágenes del político tuvo que confirmar su separación en un breve comunicado.

Tania Ruiz y EPN son captados por primera vez en España. Foto: IG @taniaruize

Al respecto, Peña Nieto confirmó la noticia y le dedicó un tierno mensaje: “Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de diez años, y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia. Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio”.

Luego de ello, la pareja no se ocultó más y fueron vistos cada vez más seguido juntos en diferentes eventos. Aunque su visita a Nueva York en septiembre de 2019 los convirtió en motivo de mofa en redes sociales, pues trataron de pasar desapercibidos con disfraces y no lograron su cometido por lo que los usuarios no tardaron en criticarlos memes.

Elegante traje de baño de Tania Riuz. Foto: IG @taniaruize

