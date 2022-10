MasterChef Celebrity 2022: ¿Quién será el famoso ELIMINADO este domingo 23 de octubre?

Este domingo 23 de octubre se transmitirá el capítulo número diez de la actual temporada de MasterChef Celebrity México 2022 y como sucede en cada entrega de este famoso reality show de TV Azteca, el interés por saber quién será el o la eliminada ha ido en aumento entre los seguidores de la famosa competencia culinaria, por lo que en esta ocasión te diremos quién es la celebridad que se perfila para abandonar “la cocina más famosa de México".

En los últimos capítulos de MasterChef Celebrity la producción del programa se ha blindado contra las filtraciones de información, sin embargo, esto no ha detenido a las páginas de spoilers, las cuales, para disminuir sus probabilidades de equivocarse, han mencionado varios nombres como los posibles eliminados.

De acuerdo con diferentes sitios especializados en MasterChef Celebrity, la principal candidata a abandonar “la cocina más famosa de México” este domingo 23 de octubre es la polémica Karla Sofía Gazcón, pues pese a que ha evolucionado de forma destaca, se dice que cometerá un error garrafal que cortará de un solo tajo todas sus aspiraciones por convertirse en la próxima “masterchef”.

Uno de los jueces aseguró que la eliminación de este domingo 23 de octubre será muy dolorosa. Foto: IG: masterchefmx

Es importante mencionar que no solo el nombre de la española es el que figura para formar parte de los eliminados pues Alejandra Toussaint, Talina Fernández y Ricardo Peralta también fueron citados por distintas páginas de spoilers, no obstante, todavía no hay nada escrito y solo queda esperar a la transmisión de este domingo 23 de octubre para conocer al o a la eliminada de MasterChef Celebrity.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de MasterChef Celebrity?

De acuerdo con los adelantos liberados por la producción de MasterChef Celebrity, el capítulo de este domingo 23 de octubre estará lleno de intensidad pues los participantes nuevamente serán obligados a competir en equipos y como ya es costumbre los desacuerdos no tardaran en salir a flote.

Para este programa habrá una dinámica de casino y será a partir de apuestas como los cocineros irán consiguiendo elementos que puedan ocupar para sus platillos, por lo que todas las celebridades tendrán que emplearse a fondo para llevar a buen puerto sus platillos.

Talina Fernández y Ricardo Peralta son algunas de las celebridades que sufrirán más en los retos de salvación y de acuerdo con las palabras del chef José Ramón Castillo, el eliminado de este domingo 23 de octubre dejará un gran vacío debido a que es uno de los cocineros más queridos del programa, por lo que dicha eliminación será una auténtica sacudida para el reality.

¿Qué famosos siguen en competencia dentro de MasterChef Celebrity México?

Los eliminados hasta el momento en MasterChef Celebrity 2022 son: Verónica del Castillo, Ernesto D’Alessio, Julio Camejo, Carmen Campuzano, Alan, Nadia, Francisco Gattorno, Pedro Moreno y Macky González mientras que los famosos que siguen con el objetivo de convertirse en el próximo “MasterChef” son Alejandra Ávalos, Alejandra Toussaint, Lorena Herrera, Margarita “La Diosa de la Cumbia”, Talina Fernández, Arturo López Gavito, Carlos Eduardo Rico, Karla Sofía Gazcón, Marcelo Lara, Mauricio Mancera y Ricardo Peralta.

