Macky González: así fue el día que casi divorcia a un conductor de VLA

Luego de su participación en MasterChef Celebrity México, Macky González se consagró como una de las personalidades más polémicas de toda la televisión mexicana debido a los constantes roses que tuvo con sus compañeros y hasta con los propios jueces, sin embargo, lo que muchos no saben es que la ex participante de “Exatlón México” no genera controversia de manera deliberada pues en distintas ocasiones ha mencionado que es víctima de su espontaneidad y para probar este punto, en esta ocasión recordaremos cuando la bella atleta estuvo a punto de ocasionar un divorcio entre los conductores de “Venga la Alegría” por una de sus ocurrencias.

Esta polémica de Macky González se originó durante el pasado mes de mayo cuando en una de sus intervenciones en “Venga la Alegría” fue invitada a participar dentro de la dinámica llamada “Gánale al Capi”, la cual, es un reto de baile en el que el rival a vencer es precisamente “El Capi” Pérez, quien en aquella ocasión puso la vara muy alta bailando al ritmo de banda y samba, por lo que la ex participante de “Exatlón” no se quiso quedar atrás y para darle un plus a su baile invitó a la pista a algunos de los conductores del famoso matutino.

El primero con el que bailó fue con Roger González y hasta ahí todo iba muy tranquilo, sin embargo, enseguida sacó a bailar a Patricio Borghetti y en su afán de superar al “Capi” Pérez, Macky González realizó un pasó que metió en aprietos al querido conductor pues resulta que hizo que la cargara quedando prácticamente montada sobre él y no conforme con ello, se puso a hacer abdominales mientras el conductor la sostenía, por lo que dicha situación escandalizó al resto del elenco y entre todos corrieron para detener la acción y así evitarle problemas al presentador con su esposa, Odalys Ramírez.

“Fue bueno mientras duró”

Tras el bochornoso momento, el “Pato” Borghetti dio por sentado que su matrimonio con Odalys Ramírez había acabado pues no le iba a perdonar una acción de ese tamaño en plena transmisión en vivo, no obstante, el resto de sus compañeros lo respaldaron y le enviaron un mensaje a la esposa del conductor para aclararle que él solo había sido una víctima de la situación pues Macky González le había pedido que “se pusiera duro” para que pudiera cargarla sin imaginar lo que pasaría.

Macky González ha estado involucrada en distintas polémicas desde que saltó a la fama. Foto: IG:

macky.mx

“Ya se acabó, fue bueno mientras duró, once años, estuvo padre, tuve dos hijos con ella, los voy a extrañar”, fueron las palabras que dijo el querido conductor de “Venga la Alegría” tras el incómodo momento generado por Macky González, quien pese a sus esfuerzos no pudo quitarle la victoria al “Capi” Pérez y quedaron empatados.

En su momento, Macky González fue sumamente atacada en redes sociales, sin embargo, como se mencionó antes, se justificó asegurando que nada de lo que hizo fue planeado para generarle problemas a Patricio Borghetti, sino que todo fue producto de sus ocurrencias en su intento por ganar la competencia.

SIGUE LEYENDO:

Anette Cuburu de VLA enamora con arriesgada foto en mini vestido: "Me considero cero sexy"

Tábata Jalil cautiva en entallados leggins y ombliguera

Los Destrampados de VLA sacaron a Shocker de la prisión, video en sus redes lo demuestra