Anette Cuburu de VLA enamora con arriesgada foto en mini vestido: "Me considero cero sexy"

Nuevamente la guapa conductora de Venga La Alegría, Anette Cuburu se convirtió en la sensación en redes sociales después de compartir un par de fotografías en la que se consolidó como una de la más hermosas pues dejó al descubierto sus esculturales piernas en un hermoso vestido que le quedó a la perfección.

A lo largo de varios años, la también modelo se ha consolidado como una de las figuras del entretenimiento más queridas gracias al excelente trabajo que ha realizado en producciones como "Hoy", "Venga La Alegría" y "Al Extremo", por lo que actualmente goza de una envidiable fama que se ve reflejada en el número de seguidores que tiene en Instagram.

Para muestra de ello, hace unos momentos, la compañera de Sergio Sepúlveda y Kristal Silva en Venga La Alegría subió dos imágenes que no pasaron desapercibidas para nadie, pues a los pocos minutos sumaron miles de me gusta y un sin fin de comentarios.

Ante sus más de un millón de seguidores en la plataforma digital, Anette Cuburu paralizó las redes sociales al compartir dos imágenes desde las instalaciones de TV Azteca luciendo increíble con un pequeño vestido que resaltó a la perfección cada una de sus curvas, coronándose como una de las famosas más bellas dentro de Venga La Alegría.

En las fotografías vemos a la excompañera de Andrea Legarreta en el programa Hoy presumir que se mantiene mejor que nunca a sus 47 años al portar de manera única el hermoso vestido que dejó al descubierto sus tonificadas piernas. Además, demostró sus habilidades para el modelaje y lo hizo de manera espectacular, pues la publicación dio bastante de qué hablar.

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida para nadie pues a los pocos minutos sus seguidores se hicieron presentes al enviarle miles de comentarios que destacan lo bien que luce con ese tipo de prendas. También le reconocieron su marcado gusto por la moda y buen vestir.

A pesar de que las fotografías tuvieron una gran aceptación entre sus seguidores, Anette Cuburu confesó que no se siente nada sexy, pero agradeció las muestras de cariño que le envían en redes sociales. Aseguró que el modelaje no es lo suyo pues siempre le gana la risa en los momentos que tiene que realizar una pose.

"Me considero cero sexy. Les agradezco sus piropos pero esa cara es la que me sale cuando me dicen ponte sexy, me gana la risa pues qué le hacemos", detalló la presentadora de Venga La Alegría.