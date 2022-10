Macky González arranca suspiros con ajustado vestido amarillo tras su salida de “MasterChef Celebrity”

La competencia es cada vez más difícil en “MasterChef Celebrity” con retos que llevan al límite a los participantes, esta vez fue Macky González quien no logró conquistar el paladar de los chefs con sus platillos pero se llevó una ola de halagos en redes sociales por su arrolladora belleza que no dudó en presumir cada programa con looks como el más reciente con vestido amarillo.

La exparticipante de “Exatlón México” abandonó la competencia en la cocina más famosa de México, pero se lleva el corazón del público gracias a su impactante belleza y físico resultado de una estricta rutina de ejercicio, algo que presumió en cada capítulo gracias a sus atuendos con los que hizo suya la temporada demostrando que se pueden romper las reglas de la moda.

Macky González con ajustado vestido amarillo. Foto: IG @macky.mx

A través de su cuenta de Instagram, González compartió su look con el que deja atrás el reality show y se trata de un ajustado vestido en color amarillo vibrante que es considerado para primavera, aunque ella le dio el toque de sensualidad que tanto la caracteriza con un diseño estilo corsé que le ayudó a delinear su abdomen de acero.

Para este atuendo optó por un peinado sencillo dando peso a la prenda que posee olanes en la parte baja, un detalle que atrae las miradas a esta parte de su cuerpo y aporta el toque divertido sin dejar de lado la elegancia. Además, usó unas zapatillas de plataforma en tono nude para que su vestido conservara el protagonismo.

Polémica de Macky González

El polémico paso de la atleta por el reality show desató críticas en su contra en redes sociales, donde los internautas la tacharon de "irrespetuosa" y "prepotente" por su actitud ante los chefs José Ramón Castillo, Pablo Albuerne y Betty Vázquez, quien no sé quedó callada y la puso en su lugar más de una ocasión.

Pedro Moreno fue el famoso que abandonó la competencia antes de González, aunque el actor habría tomado su lugar debido a que fue hospitalizado de emergencia. Ante esto, la chef lanzó una fuerte advertencia a la atleta que se cumplió este domingo: “Tienes un gran compromiso por delante, Macky, porque hoy tú eras la eliminada”.

Macky González es eliminada de "MasterChef Celebrity". Foto: IG @macky.mx

El platillo de la atleta en el reto de eliminación le ganó críticas positivas y alentó su esperanza de continuar en la competencia, por lo que su salida causó gran sorpresa entre el resto de los participantes quienes veían en el conductor Mauricio Mancera al famoso que podría decir adiós al premio de un millón de pesos.

SIGUE LEYENDO:

Macky González: 3 fotos que muestran toda la belleza y el estilo de la eliminada de MasterChef Celebrity

De espaldas, Macky González impacta en reveladora minifalda y ombliguera