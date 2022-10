Participante de MasterChef Celebrity explota contra Televisa y ¿Quién es la máscara?

El estreno de ¿Quién es la máscara? inició una nueva competencia entre Televisa y TV Azteca por el rating de los domingos por la noche.

Y es que la televisora del Ajusco actualmente tiene en la pantalla de Azteca UNO MasterChef Celebrity, donde precisamente entre sus participantes está Karla Gascón, quien se ha convertido en una de las personalidades más polémicas de la emisión, ya que constantemente protagoniza discusiones y desencuentros.

Sin embargo, en esta ocasión la española también se lanzó contra la competencia, en este caso el reality show que conduce Omar Chaparro y que cuenta entre su grupo de investigadores con Carlos Rivera, Galilea Montijo, Juanpa Zurita y Yuri.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz fue contundente: "En @masterchefmx no llevamos máscaras, pero hay algunos que son más falsos que los billetes de ochenta pesos. Este domingo a ver si descubro quién, no la tontería de las botargas", lanzó Gascón que no tiene pelos en la lengua cuando se expresa o manifiesta una opinión en particular.

"No estoy en ese otro programa porque averiguaría todo a los dos minutos. Así que no podrán contraprogramarme, se tendrán que conformar con otros bienquedas haciendo como que son muy felices, si tienen la osadía de cambiar de canal", agregó.

Gascón ya había mandado un mensaje en días pasados a la empresa de San Ángel pero en plan amistoso cuando se dio cuenta que transmitió la película Nosotros los nobles, donde fungió como uno de los protagonistas.

"Qué orgullo. Me siento agradecida por lo sucedido anoche. En Azteca, ‘MasterChef’ y en Televisa, ‘Nosotros los Nobles’ para contrarrestar el rating (...) El presente y el pasado peleándose en el mismo espacio y tiempo. No se preocupe Televisa, yo no veto a nadie, nos vemos cuando gusten, también he pasado muy buenos ratos allí", escribió.

