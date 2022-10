Emilia Clarke y el significado de todos los tatuajes de la "Madre de Dragones" en Game of Thrones

El amor y agradecimiento que sintió Emilia Clarke, quien hoy cumpleaños, por su papel como Daenerys Targaryen en la serie de HBO Game of Thrones, la hizo decidir rendirle un homenaje a través de su piel. Todos los días al despertar, la actriz se encuentra con la imagen de tres dragones tatuados en su muñeca derecha.

Estos representan a Viserion, Rhaegal y Drogon, las imponentes criaturas con las que la Khaleesi del Gran Mar de Hierba estuvo por hacerse el control de los Siete Reinos después de una travesía en la que vivió el amor, el abuso sexual, la traición y se convirtió a sí misma en una de las mejores estrategas de la historia de la serie basada en la saga de Canción de hielo y fuego de George R. R. Martin.

Los tres dragones en una apariencia minimalista fueron los que se tatuó la estrella del show.

Se arrepintió de hacerlo

En el mensaje de Instagram en el que presumió hacerse hecho este trabajo, la intérprete de la Rompedora de Cadenas colocó un mensaje que la relacionaba con la frase "Madre de dragones", apodo con el cual era conocida en la serie. Sin embargo, Clarke revleó en una entrevista posterior que la tinta en su piel tenía otro significado para ella.

De acuerdo con la actriz, la imagen de los tres reptiles volando también la hacían pensar en su padre, Peter Clarke; en su madre Jennifer y su hermano Bennett. Cuando pasó por este proceso, su padre llevaba dos años de haber muerto debido al cáncer, así que también era un tributo que le permitía sentir que estaba conectada con la gente que quería, incluso después de la muerte.

Sin embargo, como anunció que se hizo estas marcas unos meses antes de que se emitiera la octava temporada de Juego de Tronos, los fans comenzaron a especular que la actriz había revelado de forma críptica el final de la serie. Fue así que comenzaron a hostigarla con preguntas, a formar teorías al respecto y además culparla de haberles arruinado la conclusión de la historia televisiva.

“Sí, seguramente ese tatuaje no fue una buena idea. Todo el mundo pensaba que había revelado el final, cuando para nada era el caso. Era solo una cita de una temporada pasada. Francamente, era una tontería: no me voy a hacer un tatuaje que revele el final de la serie antes de que se emita", dijo en una entrevista.

No es su único tatuaje

Otro de los tatuajes que realizó la estrella sobre su piel fue el tatuaje de un abejorro que tiene en uno de los dedos. Aunque pareciera que este animal no guarda relación con alguno de sus trabajos, resulta ser todo lo contrario, debido a que es un tributo que realizó para la película Me Before You, mejor conocida en español como Yo antes de ti.

Además de ser una de las películas más exitosas de Clarke, con una recaudación exponencial de 10 veces más lo invertido en ella, forma parte de los papeles más queridos por ella y por sus fans. Desde su salida en 2016, año en que murió su padre, la producción encabezada por Thea Sharrock es otro de los audiovisuales que hicieron de la intérprete una estrella.

El meñique de la actriz siempre le recordará esta historia de amor.

¿Por qué un abejorro?

En Yo antes de ti, Clarke interpreta a Louisa "Lou" Clark, una joven que por casualidades de la vida termina por convertirse en la cuidadora de William Traynor (interpretado por Sam Claflin), un hombre que se encuentra condenado a una silla de ruedas y no puede realizar prácticamente ninguna actividad sin asistencia.

Pese a que la relación no es nada tersa al inicio, el duro trato que da la joven a Will le hace sentir cómo es vivir sin sentirse una carga, además ser tratado como un igual y sin consideraciones relacionadas con su discapacidad. Esto hace que la relación entre los dos llegue a ser la de cómplices y enamorados.

Durante una de sus conversaciones, la chica comenta Traynor que una de sus posesiones más amadas durante la infancia era un par de calcetas con líneas en diagonal de colores negro y amarillo. Él ironizó este recuerdo al hacerle ver que debía parecer un abejorro, lo cual es aceptado por ella entre risas. Al final, Clark lamenta que no hagan esas prendas para mujeres adultas y no pueda volver a disfrutar el llevarlas puestas.

Previo al romance entre los dos, "Lou" invita al joven millonario a su modesta fiesta de cumpleaños a la que también asiste el novio de ella, quien le regala un collar que lejos de parecer un buen obsequio es una forma de indicarle que "le pertenece". En cambio, Will consigue ser más efectivo con el regalo, ya que consiguió un par de medias como las que tuvo la joven en la infancia, lo cual lo convierte en el rey de la noche y del corazón de la protagonista.

Esta es una de las escenas más recordadas de la cinta, debido a que muestran cómo basta conocer a las personas antes de entregarles objetos lujosos para provocar en ellos una felicidad espontánea y auténtica.

Por último: 5 curiosidades sobre Emilia Clarke

1. Es una aventurera. Ha realizado varios viajes de mochilera en países como India, Tailandia, Laos y Vietnam.

2. Se confesó con su crush siendo famosa: Matt LeBlanc, famoso por interpretar a Joe en la serie Friends fue el primer hombre que conquistó el corazón de la estrella antes de ser famosa. En 2016 ambos fueron invitados al programa de la BBC Graham Norton show, donde la intérprete de Game of Thrones contó que el actor fue su primer amor.

Es una de las estrellas televisivas más grandes de todos los tiempos.

3. Sufría bullying por parte de sus compañeros en la escuela debido al tamaño de sus cejas.

4. En 2018 consiguió 120 mil dólares para ayudar a asociaciones a favor personas afectadas por desastres naturales por medio de una subasta de una cita para ver un episodio de la serie de HBO junto a ella.

5. Rechazó el papel de Anastasia Steele en 50 Sombras de Grey debido a la cantidad de desnudos que le pedían hacer.

