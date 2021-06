Emilia Clarke por fin habla del final de Game of Thrones; le da la razón a los fans

Game of Thrones fue una de las series más vistas en la última década y se convirtió en un fenómeno mundial, sin embargo, muchos fans quedaron inconformes con el final que HBO dio. Este disgusto se dio incluso entre los actores, pues recientemente Emilia Clarke, quien interpretó al personaje protagónico Daenerys Targaryen, expuso que entiende el enojo de los fanáticos pues la conclusión de la historia no fue la mejor.

Y es que lo que comenzó con una adaptación fiel a los libros de George R.R Martin y cuidadosamente planeada terminó en una producción acelerada que deseaba terminar el proyecto cuanto antes, con una narrativa pobre y un mal desarrollo de personajes. Y recientemente Emilia Clarke habló al respecto en el podcast "Happy Sad Confused".

Su personaje era de los más queridos. Foto: Especial.

¿Qué es lo que dijo Emilia Clarke sobre el final de Game of Thrones?

La "madre de dragones" expresó comprender que el final no haya logrado su objetivo, pero que, a final de cuentas, no podía rendirse con el personaje a punto de acabar: "Entiendo por qué la gente se enojó. Totalmente entiendo; pero yo, siendo una actriz, no pude hacer justicia al personaje en el que he puesto mi sangre, sudor y lágrimas durante décadas sin mantenerme en la misma página", sostuvo, asegurando que no podía hacer una escena floja sólo porque no le gustaba en lo que se había convertido su personaje.

Acabó consumida por la locura. Foto: Especial.

Muchos se quejaron que la transformación de Daenerys de salvadora a una figura antagónica consumida por la locura; aunque los directores sostuvieron que trabajaron dos temporadas en este cambio, los fans creen que no se hizo de manera adecuada, ya que el personaje de Emilia Clarke fue uno de los más queridos de la serie, dado que se trató de una mujer con motivaciones contundentes y justas que se ganó al público para cambiar sin motivos aparentes o densos.

¿De qué va Game of Thrones?

Game of Thrones es una serie de televisión de drama y fantasía medieval desarrollada por David Benioff y D. B. Weiss y producida por la cadena HBO. Su argumento está inspirado en la serie de novelas Canción de hielo y fuego, escrita por el estadounidense George R. R. Martin. Principalmente relata las vivencias de un grupo de personajes de distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de Poniente para hacerse con el trono de hierro.

Pese a que, al parecer, a ningún fan le gusta, HBO no aceptó modificar nada, pero en cambio les dará a los amantes de Poniente dos precuelas, que contarán las historias de los Targaryen y sucesos míticos de personajes importantes que no se mencionaron en la serie original. Sólo queda esperar a ver si tendrán la calidad de las primeras temporadas de GOT.

