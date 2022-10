La verdad detrás del VIDEO del "Canelo" y el baile con su hija Emily que levantó polémica

Saúl “Canelo” Álvarez no ha dejado de ser noticia, en la última semana se han dado a conocer todos los detalles de la fiesta que el famoso le hizo a su hija mayor, Emily Cinnamon y aunque en su mayoría es información que destaca la excentricidad con la que fue preparada la recepción, también hay otros rumores que reprueban el comportamiento de la celebridad.

El tapatío llevó a Grupo Firme, Carín León y otras estrellas del regional mexicano para que le cantaran a su hija y se menciona que pagó millones de pesos para que eso fuera posible, además, hay quienes argumentan que después de algunas copas corrió a la gente del recinto.

Recientemente también le ha dado vuelta a Internet un video en el que aparecen padre e hija bailando y según la grabación el boxeador habría incomodado a la joven, pero hay quien sale en defensa de los famosos y mencionan que están sacando de contexto la escena, pues el “Canelo” siempre ha respetado a Emily e incluso ella ha sido su motor de vida.

“Canelo” y la historia de superación junto a su hija

Cuando “Canelo” tenía 17 años llegó Emily, fruto del amor del boxeador y de Karely Beltrán quien en ese momento era su pareja, los entonces adolescentes no tenían la solvencia económica de la que ahora gozan y les era muy difícil cumplir con todas las responsabilidades que desarrollaban, pero lo que si tenían era la motivación de sacar adelante a su bebé.

En diversas entrevistas el deportista ha declarado que no conseguía buenos pagos por su trabajo, pues ya se dedicaba al boxeo, una de las razones por las cuales las cosas ya no estuvieron bien en la relación con Karely y decidieron tomar caminos distintos, pero acordaron llevar una comunicación cordial para que la niña no sufriera.

Saúl ha dicho que pasó por episodios de carencia y que en ocasiones no le alcanzaba ni par a leche o los pañales, tampoco tenía para desplazarse en transporte público. Otro de sus trabajos fue en una paletería que apenas y le brindaba la solvencia para comer al día, por eso siempre pensaba en su hija, la que fue su motivo para salir adelante.

En busca de un mejor futuro para la pequeña, “Canelo" Álvarez trabajó tanto que su esfuerzo se vio reflejado en su fama internacional y sobre todo en su bolsillo, ahora le ofrece a todos sus hijos todo lo que necesitan para salir adelante y también algunos lujos, como la fiesta de XV años en la que aseguran se gastó más de 5 millones de pesos.

