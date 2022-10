Desde la escalera, Andrea Legarreta impacta con las plataformas nude que van con cualquier look

Como una diosa Andrea Legarreta cautivó a fanáticos y admiradores al posar desde la escalera portando un short de mezclilla y luciendo las plataformas nude ideales para complementar cualquier look, con lo que de nueva cuenta la conductora reafirmó que se ha convertido en una referencia en moda y estilo, ya que impone tendencia desde el programa "Hoy", donde cada día la ven sus admiradores, y desde cualquier lugar en el que se presente.

En esta ocasión Legarreta, de 51 años, aparece posando desde las escaleras de su casa con un ligero atuendo, ideal para llevar en cualquier momento: en la arriesgada postal, la cual compartieron sus fans desde su cuenta de Instagram, aparece la conductora luciendo unas plataformas color hueso, con las que demostró que pueden ir a la perfección con cualquier prenda. Andrea decidió portar un micro short de mezclilla, una blusa negra y un distintivo collar como accesorio.

La conductora estelar de "Hoy" conquistó de esta manera a sus millones de seguidores en redes sociales, desde donde diariamente publica y comparte los mejores outfits de moda para llevar en cualquier momento y lucir espectacular, pues con más de tres décadas de trayectoria artística sigue demostrando que es un icono de profesionalismo en la televisión y toda una referencia para las mujeres de más de 50, quienes desean lucir bien, verse espectacular y con seguridad en todo momento.

Legarreta anuncia que demandará a quienes la difaman

Esta semana Andrea Legarreta se convirtió en tendencia en redes sociales luego de dar a conocer que emprendería acciones legales contra aquellas personas que intenten manchar su imagen o difamarla. El anuncio lo realizó en momentos en que, todo parece indicar, la conductora procederá legalmente contra una publicación que habría violado sus derechos.

La conductora derrochó estilo y glamour. FOTO: Especial

“Pase lo que pase no voy a permitirlo más y no lo hago como de venganza, lo hago por justicia”, declaró la conductora en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, a quien aseguró que todas las personas deben saber cuáles son sus derechos y que los medios de comunicación tienen que entender que afectan seriamente a las personas con publicaciones que se dan a conocer de manera malintencionada: “Tienen que ver que no pueden destrozar vidas”, indicó.

Legarreta cuenta con más de tres décadas de trayectoria. FOTO: Especial

Legarreta se refirió a los motivos que la llevaron a exigir justicia: “Ya estuvo bien de tanta violencia, y tanta maldad y mala intención y de mentiras”, declaró, al tiempo que destacó que además quiere poner un ejemplo para sus hijas y otras mujeres.

Andrea enamoró a sus fans con su estilo personal. FOTO: Especial

SIGUE LEYENDO:

Andrea Legarreta: el arriesgado vestido que destaca su cuerpazo a sus 51 años

¡No le bastó hacerlo en la playa! Paulina Rubio es captada haciendo este acto indecente

Galilea Montijo se sincera, revela por qué sigue dentro del elenco del programa Hoy