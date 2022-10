Angélica María: El día que deslumbró con su belleza en revelador look de minifalda y top

La actriz y cantante Angélica María es una de las estrellas que debutó en el Cine de Oro y dio el salto como artista juvenil en los años 60, cuando el género del rock and roll llegó hasta la pantalla grande, y aunque siempre mostró una imagen coqueta pero no provocativa, en una ocasión, la llamada "Novia de México" deslumbró con su belleza en un revelador look de minifalda y top con brillos, robando miradas al dejarse ver como nunca antes.

Angélica María Hartman Ortiz, nombre completo de la artista, nació en Nueva Orleans, Luisiana, en los Estados Unidos, el 27 de septiembre de 1944. Inició su carrera como actriz cuando tenía menos de 10 años, interpretando el papel de un niño, y en la adolescencia se convirtió en un ídolo de la primera época del rock and roll en México. Llamada también "la Novia de la Juventud", es conocida por sus actuaciones junto a Enrique Guzmán, César Costa y Alberto Vázquez.

El día que deslumbró en minifalda y top

Durante sus primeros años de carrera Angélica mostró una imagen juvenil, pero sin utilizar prendas muy reveladoras, son pocas las imágenes de aquellos años en los que la actriz y cantante se deja ver en atuendos como bikinis, por eso una imagen que circula en las redes sociales ha dejado a sus fans encantados y sorprendidos, pues la muestra con un look mucho más revelador que lo que había lucido en otras ocasiones.

Angélica María conquistó al público con su revelador look. Foto: TW @andresguzbj

"Angélica María, en su debut en centro nocturno en 1971 con un éxito total ya que por primera vez se vestía un poco atrevida después de ser considerada la novia de la juventud impresionando a todos por su forma de vestir, cantar y bailar en el escenario", son las palabras con las que la cuenta de Twitter de Andrés Guzmán, dedicada a recordar momentos y vivencias del pasado, publicó la imagen que ha sido replicada por muchos fans de la bella artista.

Aunque no se sabe la fecha exacta o el lugar en el que fue capturada la instantánea, se observa a Angélica María sosteniendo un micrófono y luciendo su figura en un atuendo coqueto, pues viste una minifalda en color blanco que destaca por su diseño de transparencias, mientras que el top que hace juego con la pieza es pequeño y adornado con pedrería que le da el toque perfecto para deslumbrar, como lo hizo ese día la actriz y cantante.

La novia de México y sus años de juventud

Luego de su paso por el Cine de Oro siendo una niña, época en la que fue reconocida por su actuación en la película "Mi esposa y la otra", con la que ganó un Ariel, cuando solo contaba con 6 años, para 1955, Rita Macedo la llamó para protagonizar "La mala semilla", que marcó su debut en el teatro. Gracias a su éxito, se convirtió en "La novia de la Juventud" y, más adelante, el periodista Octavio de Alba la nombró "La Novia de México".

La actriz destacó por su belleza. Foto: Especial

En 1966, Angélica viajó a España, y realizó la película "Fray Torero", un año después filmó la que se considera su mejor película: "5 de chocolate y 1 de fresa". En 1968, se cambió de compañía disquera y grabó una versión en español del tema italiano "Cuando me enamoro". Incursionó con cuatro discos más y en 1969 grabó dos LP, un año después, estrena el disco del que se desprende la canción: "A dónde va nuestro amor", que fue tema de la telenovela "Muchacha italiana viene a casarse", uno de sus primeros protagónicos.

