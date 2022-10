Frankie Muniz: ¿Qué fue del protagonista de "Malcolm el de en medio" que sufrió problemas de memoria?

Seas joven o no, seguro recordarás la famosa serie de televisión, "Malcolm el de en medio" protagonizada por Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Erik Per Sullivan, Christopher Masterson, Justin Berfield y al protagonista Frankie Muniz; sin embargo, ¿qué fue del actor, qué le pasó mientras estaba en la cima de la fama y cómo fue ahora no recuerda nada de su infancia? Bueno, ponte cómodo porque resolveremos todas esas incógnitas.

"Boss of Me" interpretada por They Might Be Giants fue el tema de apertura que daba inicio a una serie que relata la historia de un niño genio con problemas familiares comunes rodeado de hermanos que son diferentes y de padres que parecen tener todo bajo control y Frankie Muniz tendría el papel principal sin saber a la edad de ocho años de edad, esta serie impulsaría su carrera artística.

Inició su carrera a muy temprana edad Foto: IG

@rankiemuniz4

Cabe recordar que Muniz no viene de una familia de artistas de una famosa ciudad, sino que tan solo fue un niño originario de Carolina del Norte producto de un matrimonio difícil entre una enfermera y un restaurador. Sin embargo, a sus 15 años, después de participar en varias series de televisión en Estados Unidos, ya estaba listo para presentarse en el piloto de una comedia para Fox al mismo tiempo que la película "Mi perro Skip".

Malcolm, un rotundo éxito

Como era de esperarse y hasta la fecha lo sigue siendo, "Malcolm el de en medio" fue un rotundo éxito con más de 15 millones de espectadores por capítulo en el unión americana, y la película (Mi perro Skip), que tuvo un costo de 4.5 millones de dólares, recaudó poco más de 35 millones de dólares. Por ello, la gente tenía curiosidad de saber quién era ese niño de ojos azules que tenía simpatía en el mundo del espectáculo.

Las cintas "Un gran mentiroso", "Agente Cody Banks" y su secuela, fueron las películas por las que su carrera se catapultó mientras realizaba la famosa serie que duró siete temporadas; sin embargo, aunque muchos gustaron de la sexta temporada del niño genio, esta fue un fracaso al igual que algunas películas como "Mi año más sexy". Después del filme "Extreme movie", Muniz se alejó por un tiempo del cine y se dedicó a un giro completamente diferente a lo que estaba acostumbrado: el automovilismo.

Ganó varios premios y estuvo en varias cintas de renombre Foto: IG @rankiemuniz4

Frankie Muniz en las pistas de carreras

A sus 16 años, el actor conducía el auto de seguridad del Daytona 500, del cual, Ralph Dale Earnhardt, una de las grandes leyendas del automovilismo fue quien le dio esa oportunidad a Muniz. En esa misma carrera, Earnhardt moriría en un accidente y en lugar de tomarlo como una advertencia, el famoso actor siguió compitiendo.

Fue en 2004 cuando participó en su primera carrera seria en el Toyota Pro/Celebrity Race, donde competía profesionales contra famosos. Además, ganó el corredor de Fórmula 1 bajo el nombre de Max Papis; sin embargo, Muniz quedó en séptimo lugar. En 2005, fue la estrella mejor calcificada entrando en un tercer lugar.

Su carrera como piloto duró poco tiempo Foto: IG

@rankiemuniz4

Tras haber participado para la Fórmula BMW US y quedar en el top 10 de todas las que hizo en 2009, el piloto perdió el interés en ls carreras y se dedicó a otro de sus hobbies; sin embargo, aún continúa corriendo y hasta ha participado en alguna exhibición.

Su intento como músico

Frankie también decidió probar suerte con la música como cantante y baterista del grupo Kingsfoil, donde se lanzaron algunos videoclips, pero dos años más tardes, el actor salió del grupo y se convirtió en mannager de Astro Lasso, grupo que suena exactamente igual que el primero.

Fue baterista de la banda Kingsfoil Foto: YT @Kingsfoil

Problema severo de salud

Confesó Frankie Muniz unos años después que su mayor problema de salid era su amnesia, y que no podía recordar algunos momentos cuando rodó "Malcolm el de en medio". Además, hay rumores de que Bryan Cranston le llamaba ocasionalmente para recordarle lo bien que la pasaron durante esa época.

Más tarde, el mismo Muniz ratificó que no tenía exactamente esa enfermedad, sino que era un lapsus de memoria que tiene debido a varios golpes en la cabeza que se dio como en su adolescencia, al igual que problemas de aura intelectual y ataques de epilepsia, pero nada de qué preocuparse.

Después de estos tristes años, Muniz junto a su esposa Paige Price abrieron una tienda de aceites de oliva y vinagre en Arizona, que terminaron por cerrar debido a la pandemia por Covid-19. Recordemos que el actor estuvo comprometido Elycia Marie, razón por la Muniz se puso una pistola en la cabeza a mitad de una discusión, pero ahora ha regresado su modo Zen.

Mauz Muniz es producto de Frankie y Paige Price Foto: IG

@rankiemuniz4

Finalmente, Frankie no ha dejado la actuación, además de haber quedado en tercer lugar en el 25 concurso "Bailando con las Estrellas", también ha tenido varios papeles en la series "Predicador" "Harley Quinn", "Los misterios de Laura" y "Don't trust the bitch on apartment 23", una carrera que aún tiene el actor por delante pero ya no como protagónico.

SIGUE LEYENDO

¿Frankie Muniz no perdió la memoria? Esto responde el actor

Captan a Frankie Muniz en la CDMX, ¿qué estuvo haciendo el famoso actor de “Malcolm in the middle”?

¿Problemas de dinero Malcom? Frankie Muniz ofrece saludos a sus fans por un pago