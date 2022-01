¿Frankie Muniz no perdió la memoria? Esto responde el actor

La aclamada serie de "Malcolm el de en medio" dominó los ratings televisivos por varios años, consagrándose como una de las comedias más exitosas tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica.

Frankie Muniz, quien protagonizó la serie a lo largo de sus siete temporadas, ha tenido diversos problemas de salud, lo que ha provocado estragos en la memoria del actor. Por un largo periodo de tiempo diversos medios confirmaban que el estadounidense no recordaba haber grabado los episodios de la serie, la cual inició cuando él tenía 15 años.

Sin embargo, después de varios años con los rumores circulando respecto al bienestar de Muniz, el mismo actor ha aclarado su situación.

Durante una entrevista para el podcast 'Wild Ride! with Steve-O', Frankie Muniz abordó los diferentes problemas de salud que ha padecido, los cuales efectivamente perjudicaron el rendimiento de su memoria, pero precisó que los momentos que olvidó son parciales, más no perdió por completo el periodo de grabación de la serie 'Malcolm el de en medio'.

“Esta es la primera vez que hablaré. Si buscas mi nombre, todo lo que dice es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares. Lo he pensado mucho durante años, ya sabes, ¿por qué tengo mala memoria? Lo único lógico que puedo decir es que sí, he tenido nueve conmociones cerebrales. Hice tantas cosas en ese período que no puedo recordarlo todo”, confesó.