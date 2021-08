Malcolm el de en medio saldrá del catálogo de Amazon Prime a partir de esta fecha

Malcolm el de en medio es una de las series más divertidas y vistas, al grado de que ha dejado un legado de memes a más de 15 años de que finalizó la serie. Si eres de los que tiene Amazon Prime y disfrutaba de los capítulos para pasar un buen momento durante el día, te tenemos malas noticias, porque saldrá próximamente del catálogo de la plataforma.

De acuerdo con un mensaje que aparece, el último día para disfrutar de Malcolm el de en medio en Amazon Prime será el 13 de agosto, después de esa fecha tendrás que adquirir otra plataforma de streaming para verlo, así que aprovecha el tiempo que te queda.

Aunque todavía no se ha confirmado a que nuevo servicio se sumará, es probable que sea a Star Plus, plataforma que llegará a México a partir del 31 de agosto, ya que hay que recordar que Malcolm el de en medio fue una producción de la extinta Fox Television Studios, empresa que fue adquirida por The Walt Disney Company.

Pero también exista la posibilidad de que Malcolm el de en medio llegue a Disney Plus, sólo hay que recordar que en uno de los episodios de WandaVision se hizo una parodia a la serie protagonizada por Frankie Muniz.

Mientras que se revela el verdadero destino de la emblemática serie, sigue disfrutando de sus siete temporadas y 151 episodios mientras continúen en Amazon Prime.