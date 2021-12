Malcolm el de en medio: ¿Hal era "tóxico" con Lois? Esto dicen en TikTok

La serie de Malcolm el de enmedio (Malcolm in the Middle) es una de las series más queridas en todo el mundo, pues todos sus personajes son muy buenos. Uno de los más queridos es Hal, quien es el padre de la familia. Hal trabaja en algún empleo que no es revelado en la serie, se sabe que trabajaba en una oficina de una empresa grande. Tiene una mentalidad infantil y soñadora, a veces puede llegar a ser muy hilarante y tierno, pero ahora lo han comenzado a llamar “tóxico”, ¿por qué? te lo explicaremos.

Hal, quien en el fondo es un hombre dispuesto a cumplir sus responsabilidades, pero casi siempre (pese a que se esfuerza) acaba no lográndolo o al borde de ello fue interpretado por Bryan Cranston. Es bien sabido que tiene una obsesión porque su mujer, Lois (Jane Kaczmarek) sea más obesa, pues le gusta, por lo que cuando estaba embarazada de Jamie la engañó dándole de comer cosas calóricas sin que ella se diera cuenta. Su plan fue frustrado por Dewey, razón por la que fue llamado tóxico en redes sociales, ¿tú qué opinas?

Malcolm, una serie amada por casi todos

Malcolm in the Middle, su nombre original, es una serie de televisión cómica creada por Linwood Boomer de la cadena FOX. La serie comenzó a transmitirse el 9 de enero de 2000 y finalizó el 14 de mayo de 2006, luego de siete temporadas y 151 episodios. La serie recibió elogios de la crítica, y ganó un Peabody, siete premios Emmy, un Grammy y fue siete veces nominada al Globo de Oro.

La trama, que sigue a una familia de siete integrantes, protagonizada por Malcolm (Frankie Muniz), un chico muy inteligente que constantemente encuentra obstáculos para desarrollarse.

Malcolm in the Middle fue producida por Satin City y Regency Television en asociación con Fox Television Studios. El show ha tenido popularidad mundial y ha sido transmitido en 60 países, siendo aclamada por la crítica. Consiguió el lugar No. 88 en la lista de "Nuevos clásicos de la TV" de Entertainment Weekly y fue nombrada por Alan Sepinwall de HitFix como uno de los 10 mejores shows en la historia de Fox.

