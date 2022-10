"Malcolm el de en medio": La escalofriante teoría sobre la desaparición de Erik Per Sullivan, el pequeño Dewey

Si hay una serie que ha marcado a generaciones en México y el mundo es Malcolm in the Middle (Malcolm el de en medio), la cual se convirtió en un rotundo éxito por su argumento y el reparto que se conformó, el cual era encabezado por Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Frankie Muniz, Justin Berfield, Christopher Masterson y Erik Per Sullivan.

A más de 20 años del estreno de la emisión de FOX, la cual terminó en 2006 tras siete temporadas, aún existen preguntas por parte de los fans, la más recurrente ¿qué pasó con Erik Per Sullivan, el actor que dio vida al pequeño Dewey?

Y es que durante los reencuentros que ha tenido el cast, el actor no ha estado presente, por lo que han surgido muchas teorías en torno a su sorpresiva desaparición de los medios de comunicación.

Una de ellas es que había muerto, misma que inmediatamente fue desmentida por sus excompañeros, otra aseguraba que haber actuado desde temprana edad lo había llevado a odiar lo que hacía, por lo que se enfocó a llevar su vida de manera privada.

Sin embargo, una que inmediatamente causó polémica es que el entrañable Dewey se había enamorado de su hermano en la serie, Frankie Muniz, por lo que este al enterarse le pidió que se alejara de él.

El propio "Malcolm" recientemente concedió una entrevista donde dio más detalles de su compañero con el que forjó, a sus palabras, una gran amistad.

“Para ser honesto, no sé qué está tramando. Odio decir eso porque he hablado con él varias veces desde que terminó el programa. He hablado mucho con sus padres. Cuando estaba en la banda, fuimos y tocamos en la ciudad donde vive y sus padres vinieron al espectáculo, pero desafortunadamente no pudo asistir”, dijo.

“Pero una cosa que sé, algunos actores o algunas personas simplemente lo hicieron cuando eran niños y luego quisieron experimentar otras cosas y vivir una vida más normal fuera del centro de atención. Creo que eso es lo que quería hacer, bien por él”, añadió.

