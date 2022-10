VIDEO | Vocalista de Molotov desmiente con comentarios misóginos pelea con "Los Miserables" de Chile: "Son unas niñas"

Luego de que la banda chilena llamada "Los Miserables" acusara a "Molotov" de agredirlos en pleno escenario, el vocalista de la banda mexicana de rock decidió encarar a la prensa mexicana, señalando que en realidad ni él ni sus compañeros de la agrupación musical estaban presentes cuando todo ocurrió.

De hecho, Micky Huidobro expuso en entrevista con 'De Primera Mano' que él y los demás integrantes de 'Molotov' ni siquiera habían llegado al evento cuando todo sucedió, aclarando que la culpa de todo, presuntamente, recayó en la banda chilena, ya que esta se excedió de su tiempo en el escenario, lo cual orilló a que el jefe de producción y su equipo irrumpieran en su presentación de para retirarlos de la tarima.

Cuestión que molestó a "Los Miserables", quienes ya habían sido advertidos sobre las acciones que se tomarían si seguían excediéndose en su tiempo sobre el escenario, lo cual provocó que hubiera algunos lesionados tras el altercado que presuntamente fue orquestado por la propia agrupación chilena.

En este sentido, Micky Huidobro aseguró que fue uno de los integrantes de la banda de Chile quien comenzó a hacer destrozos en el escenario, llegando incluso a querer arremeter en contra de la batería del grupo mexicano, quien para entonces todavía no subía al escenario.

"Son unas niñas, no, no, no, no hubo golpes", aseguró el vocalista de Molotov, quien también señaló que lo único que hizo el staff fue evitar que se causaran daños en la batería de la agrupación mexicana.

"Este chavo (de la banda de 'Los Miserables') sí le pegó a la conductora, porque la conductora estaba como diciendo 'ya se acabó el concierto' y entonces llegó le quitó el micrófono y le hizo así de '¡pam!' y entonces le abrió la boca y como no se dejaba quitar el micrófono le torció la mano y estaba la chava ya bastante lastimada", expuso Micky Huidobro.

Finalmente, el vocalista de Molotov aseguró que lo más probable es que todo este alboroto se tratara de un escándalo mediático orquestado por 'Los Miserables', quienes, según él, necesitan "colgarse de alguna noticia" para sobresalir, ya que su música no es tan buena como para brillar por sí sola.

Previamente, 'Los Miserables' se manifestaron en sus redes sociales, donde reprobaron la manera de actuar del staff de Molotov, banda a la que calificaron como "desagradable, prepotente y matona", esto en atención a su su actuación en el festival "Renace" que se llevó a cabo en la ciudad chilena de Concepción.

"Gracias peñuelas por todo el cariño.... Punto aparte la banda Molotov...tipos desagradables prepotentes y matones que desde ayer en concepción nos web*aron todo el rato....No puedes llamarte profesional si subes 3 horas tarde a probar sonido y más encima borracho...ni menos si ya bordeas los 60 años ¿no?", expuso la banda chilena en sus redes sociales.

Los Miserables

SIGUE LEYENDO:

"Esa canción no me representa": Christian Chávez explota contra Molotov | VIDEO

Molotov le da con todo a los últimos 8 presidentes de México y esto dice la LETRA de su CANCIÓN: VIDEO