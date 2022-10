“¡Preciosa!”: Chiquis Rivera derrite las redes al tomar el sol con traje de baño anaranjado

Chiquis Rivera ha conquistado el corazón del público con su talento sobre el escenario, simpatía y arrolladora belleza que no duda en presumir con elegantes y divertidos atuendos que la han convertido en un referente de moda y estilo para toda ocasión, como esta vez que posó junto a la alberca con un colorido traje de baño.

La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera celebró el Día Internacional del Jefe con un momento de relajación donde aprovechó para deleitar la pupila de sus más de 5 millones de seguidores en Instagram, esto al usar un traje de baño completo color anaranjado perfecto para atraer las miradas y disfrutar de los últimos rayos de sol antes de la llegada de las bajas temperaturas.

Chiquis Rivera con traje de baño anaranjado. Foto: IG @chiquis

“Dicen: ‘Los muslos gruesos salvan vidas’ ¡y estoy de acuerdo! Sin filtro, sin FaceTune ¡sólo Janney!”, es el mensaje con el que la cantante compartió su foto en la que se le ve con unos lentes de sol a juego con su look mientras presume piernas de infarto que le ganaron una lluvia de piropos.

“Que sexy amiga”, “Hermosa niña, te amo”, “Diosa”, “Preciosa, te comparo con Cleopatra”, fueron algunos de los comentarios que acompañaron la fotografía junto a algunos emojis de corazones y casi 100 mil reacciones en tan sólo algunas horas de haber publicado la fotografía.

Chiquis Rivera responde a críticas

La intérprete de "Abeja Reina" se suma a las celebridades que luchan contra el "body shaming" en redes sociales, pues ha sido blanco de críticas sobre su físico desde que comenzó su carrera por lo que no duda en alzar la voz y responder con contundentes mensajes con los que exige un alto.

"No. No soy la mujer delgada que quizás “algunos” quisieran ver en un vestido pegado caminando en una alfombra roja, pero lo que sí soy es una mujer que no le tiene miedo a los retos, de tomar riesgos y intentar algo diferente, fuera de lo frecuente…” escribió la artista en su cuenta de Twitter.

Janney Marín Rivera, como es el nombre real de la cantante, ha sorprendido a sus fans recientemente por su cambio físico al lucir más delgada y, aunque hasta el momento no ha dado detalles al respecto, la influencer “Chamonic” reveló que se Chiquis se habría realizado la manga gástrica para bajar de peso, procedimiento que complementa con sana alimentación y ejercicio.

