VIDEO | "La chupó el diablo": Chiquis Rivera sufre una aparatosa caída en uno de sus conciertos

La hija de Jenni Rivera ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo donde muchos personajes dudaron que su carrera como solista lograra despegar. Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Chiquis Rivera, quien ahora cuenta con un considerable cúmulo de fans.

Es por ello que después de algún tiempo sin presentarse en tierras mexicanas, la guapa cantante decidió darle una sorpresa a sus fans, presentándose así en Pachuca, donde deleitó a sus seguidores con sus ya clásicos temas musicales.

Sin embargo, durante dicho concierto, la hija de Jenni Rivera sufrió un pequeño inconveniente, pues justo cuando estaba cantando a todo pulmón, perdió el equilibrio y cayó en el escenario.

No obstante, la caída de Chiquis Rivera no fue tan aparatosa como la que hace unas semanas sufrió Alejandra Guzmán, quien sí tuvo que ser intervenida médicamente.

De hecho, Chiquis Rivera rápidamente se reintegró a su posición dentro del escenario e incluso hizo algunas bromas sobre lo sucedido para luego continuar entonando una de sus canciones. Aunque esto no la hizo escapar de los comentarios de los conductores de "Ventaneando", quienes de manera irónica dijeron que ya la había chupado el diablo.

Previo a su presentación, Chiquis Rivera aprovechó para mandarle un mensaje a todas esas personas que llegaron a poner en entredicho su talento, demostrándoles que a pesar de todos sus augurios, ella está logrando hacerse de un lugar en el mundo de la farándula.

"En esta vida es tomar riesgos, es decir, me voy a aventar, lo voy a hacer, porque yo siempre he de decir 'prefiero vivir con lo hice, lo intenté y no funcionó' a vivir mi vida y decir 'no lo hice por miedo' y ese es el mejor consejo que les puedo dar", aseguró Chiquis Rivera.