Chiquis Rivera desafía Instagram con arriesgado escote y confiesa que se pasó de copas

Chiquis Rivera es una de las famosas que no teme a presumir sus curvas con ajustados looks, como lo deja ver con los atuendos que usa en sus shows, y fue el jumpsuit de arriesgado escote que lució en su más reciente show con el que desafió la censura de Instagram con un video en el que también confesó que se pasó de copas.

La hija de Jenni Rivera parece estar en uno de los mejores momentos de su carrera, pues ha tenido gran éxito con su nuevo disco "Abeja Reina". Desde el lanzamiento de su nuevo material discográfico, no ha parado de trabajar con presentaciones en Estados Unidos.

Chiquis Rivera se luce en Instagram con arriesgado look

Fue en su cuenta de Instagram donde Chiquis compartió con sus 5.4 millones de seguidores un video en el que se le ve presumiendo su curvilínea figura con un enterizo negro que destaca por su escote de lado, y que la cantante combinó con un cinturón de hebilla dorada.

Chiquis conquistó las redes con su entallado jumpsuit. Foto: IG @chiquisriveraonline

"Pues pa' que me invitan…si ya saben cómo me pongo!", escribió la intérprete para acompañar un clip en el que se le puede ver luciendo su atrevido y arriesgado atuendo, sin embargo, su outfit no fue lo único que llamó la atención, pues en el video confesó que "no estaba bien", pues al parecer bebió de más.

"Ok, acabamos de llegar de la consentida y quiero ver sí ando más o menos o bien", se escucha decir a Chiquis, para después intentar "hacer un cuatro", como se le llama coloquialmente a la prueba que se le pide a quien ha tomado de más para confirmar si todavía tiene equilibrio.

"No estoy bien", indica al finalizar el video que ha sido comentado más de mil 900 veces y ha generado 140 mil "me gusta", pues sin duda la intérprete, hija de la llamada Diva de la Banda sorprendió con su confesión, y sobre todo con su arriesgado look de escote pronunciado.

La cantante comprobó que no se encontraba "bien". Foto: IG @chiquis

No es la primera vez que Janney Marín Rivera, nombre real de la intérprete, causa polémica por sus atrevidos looks, y sin duda con su coqueto conjunto ajustado en color negro robó miradas, recibiendo además miles de comentarios en los que sus fans destacaron su buena actitud.

La intérprete de temas como "Baila así" y "El Honor", que tuvo su primera aparición en televisión en el reality "Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C" y en "I Love Jenni", entre los años 2009 y 2013, hoy es una de las representantes más importantes del género regional y también una de las famosas que impone moda para las chicas con curvas con sus looks.

MIRA EL VIDEO: