BTS sí dará concierto durante su servicio militar, esta es la condición

El Ministerio de Defensa de Corea del Sur habló sobre la decisión de los miembros de BTS se cumplir con el servicio militar obligatorio, esto después de que varias personas alrededor del mundo se lanzaran contra la organismo del gobierno. Un representante de este institución militar indicó que los integrantes de la banda de k-pop podrían dar conciertos y presentaciones, sin embargo, las condiciones no fueron del agrado del ARMY.

Después de que este lunes, Big Hit Music, la agencia de la banda, revelara que los integrantes de Bangtan harán su servicio militar y el primero en ingresar será Jin, el mayor de la agrupación; el vocero de Defensa, Moon Hong-sik, indicó que los idols podrán participar en eventos y actuaciones nacionales durante su período de servicio militar, esto de acuerdo a las normas vigentes que tienen todos los que ingresan al Ejército.

Jin es el primero en entrar al servicio Foto: BIGHIT

¿BTS dará conciertos?

"Nuestra postura es que brindaremos una oportunidad si desean participar cuando haya un evento a nivel nacional para el bien público o un evento diseñado teniendo en cuenta el interés nacional", dijo el porta voz en conferencia de prensa retomada por la agencia surcoreana Noticias Yonhap. Sin embargo, esto no es diferente a lo que ya hacen algunos de los idols de otros grupos de k-pop, quienes asisten a diferentes eventos junto con los miembros de las Fuerzas Armadas.

En tanto, las declaraciones volvieron a causar molestia entre el ARMY, pues además de seguir siendo una respuesta ambigua, también consideran que es una forma de seguir aprovechando el beneficio económico que representa BTS para el país, ya que ha generado mucho para el turismo. De tal forma, los siente integrantes de la boyband tendrían que seguir cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, así como sus actividades artísticas.

No obstante, mientras algunos fans se encuentran molestos, otros más siguen con la esperanza de que las autoridades surcoreanas encuentren una alternativa para que Bangtan Sonyeondan siga en dando conciertos, pues muchos consideran que las declaraciones del vocero del Ministerio de Defensa abre la posibilidad de que los miembros hagan una pausa en sus compromisos con el Ejército para hacer algunos actuaciones.

BTS solo actuará en eventos de l interés nacional Foto: Especial

En tanto, Lee Jong-sup, ministro de Defensa, dijo este mes que los intérpretes de "Butter" y "Dynamite", canciones con las que han sido nominados a los Grammys, podrán participar incluso en actuaciones en el extranjero durante su servicio militar. No obstante, esta decisión no ha sido del agrado del fandom de la agrupación, ya que sólo beneficia al gobierno de Corea del Sur, quienes muchos consideran que sólo están utilizando su imagen para beneficiarse económicamente.

Por otra parte, Jin lanzará un sencillo en solitario antes de entrar al servicio militar. Durante el concierto "Yet to come in Busan", el artista, de 29 años, anunció que revelaría una canción, sin embargo, hasta ese momento no dio a conocer sus planes de enlistarse en el Ejército. Este martes se reveló que su "single" se titulará “The Astronaut” y que fue una colaboración con el vocalista de Coldplay, Chris Martin.

