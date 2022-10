Britney Spears arremete de nuevo contra su padre, asegura que intentó matarla durante su tutela

Luego de que en noviembre de 2021 se puso fin a la tutela legal en la que Britney Spears estuvo bajo el control de su padre durante 13 años, desde entonces la cantante no ha dudado en detallar los maltratos de los que fue víctima y de nuevo arremetió contra su padre, Jamie Spears, al asegurar que intentó matarla durante el tiempo durante el que estuvo a cargo de sus finanzas, salud y carrera.

A través de su cuenta de Twitter, la intérprete de “Toxic” compartió un audio en el que recuerda cómo le practicaron tres resonancias magnéticas antes de que fuera internada en un centro de salud mental a principios de 2019. Lo acompañó de mensajes en los que asegura que lo que hacía su padre “no tenía sentido”.

“Para mí, nada tenía sentido: el aislamiento, las enfermeras, los frascos de sangre, la comunicación constante”, escribió la cantante y dijo haber pensado que tenía cáncer por la cantidad de estudios que le realizaron, ya que tampoco eran claros con ella. “Lo más difícil es saber que solo estaban siendo malos y que realmente sentí que mi padre estaba tratando de matarme y espero que se queme en el maldito infierno”.

“¡Estoy publicando esto por segunda vez porque creo en un mundo donde todos merecemos justicia! 15 años en un sistema de abuso secreto y manipulador... ¡Sólo terminarlo nunca ha sido lo suficientemente bueno para mí y nunca lo será! Me hablaron abusivamente y me castigaron sin ningún motivo. Creo en las consecuencias. Creo que no tengo absolutamente nada que probar sobre lo que me hicieron. ¡Todo se sabe! Me lastimaron y no hice absolutamente nada malo”, señaló.

Britney Spears se lanza contra su padre. Foto: IG @eonlinebrasil

"Me trataron como un maldito perro"

Esta no es la primera vez que la “princesa del pop” se lanza contra su familia en redes sociales, pues también habló de los maltratos de su padre en Instagram. Además, mantiene firme su postura de no tener más contacto con sus padres luego de que los desesperados mensajes de su mamá en los que le pide una reconciliación.

“¿Por qué tú y la familia estuvieron de acuerdo y me trataron como un maldito perro? ¿Qué te hace tan especial? ¿Qué hace a tus otras hijas tan especiales que me trataste menos que un perro? Todas las mañanas me levanto y todas las noches antes de irme a dormir le pido a Dios que te dé sólo 5 minutos del dolor que sentí en ese lugar durante 4 meses. ¡Pido que te quemes en el infierno lo siento hijo de put*!”, escribió la cantante.

Britney Spears rechaza reconciliación con su madre. Foto: IG @eatpraybritney

"¡Siento muchísimo tu dolor! Lo he sentido durante años. Te quiero mucho y te extraño. ¡Por favor, desbloquéame para que pueda hablar con ustedes en persona! ¡Britney, en el fondo sabes lo mucho que te quiero y lo que te extraño! Me disculpo por todo lo que te haya hecho daño!”, fue lo que envió Lynne Spears junto a una foto con su hija.

Mientras tanto, Britney Spears aseguró que durante su paso por el centro de salud mental le envió constantes mensajes en los que le pedía ayuda y nunca recibió respuesta: "¡Ninguna persona me defendió! ¡Mamá, toma tus disculpas y vete a la mi***a!. Y a todos los médicos por joder mi mente… ¡Rezo para que todos se quemen en el infierno! ¡Bésame el mal**to trasero madre!”

