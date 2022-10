VIDEO: Thalía se disfraza de Marilyn Monroe y termina pereciéndose a Laura Zapata

A vísperas de que comiencen las fiestas de Halloween, es natural que las personas ya hayan pensado en los disfraces que usarán para pasar un rato ameno en compañía de sus conocidos. En el mundo de la farándula esto no ha pasado por alto y muchas celebridades han hecho lo propio; es el caso de Thalía, quien no dudó por un instante enseñarles a sus seguidores el resultado de su esfuerzo frente al espejo: se caracterizó como la afamada Marilyn Monroe.

La guapa actriz hollywoodense, considerada como uno de los símbolos sexuales más populares de la década de los 50 y principios de los 60, es todo un ícono por lo que no resulta ser una sorpresa que la cantante mexicana la haya elegido para representarla. Sin embargo, el resultado no salió como esperaba. No al menos para los ojos de muchos de sus seguidores, pues no tardaron en compararla con su media hermana Laura Zapata, con quien no se lleva muy bien.

Parece que entre más se alejen, más se van pareciendo (Foto: Captura de pantalla / IG @laurazapataoficial)

Thalía apareció con un atuendo holgado dorado, una peluca rubia, maquillada y con los labios de color rojo pasión. Aunque intentó hacer algunas gracias parece que la única que encontraron sus fans fue el parecido con el look que en la actualidad maneja su hermana villana de telenovelas. Fue a través de su cuenta de TikTok donde publicó el video, mismo que tiene más de 18 mil likes y muchos comentarios.

"Laura Zapata te pareces a tu hermosa sister", "Thalía es la Marilyn Monroe mexicana", "jajaja casualmente te vestiste de tu sis Laura zapata", "Pensé que era María de todos Los Ángeles", "Te pareces a Madonna" y "la sangre, genética... es Laura Zapata!!", fueron los mensajes que le pusieron sus seguidores quienes también le reiteraron su admiración por su trabajo como actriz y cantante.

¿Cuál es la relación entre Laura Zapata y Thalía?

Aunque la relación entre Thalía y Laura Zapata era distante y fría, lo único que la mantenía viva era la presencia de su abuela, doña Eva Mange. Sin embargo, cuando ésta partió las cosas cambiaron de inmediato, algo que muchos medios de comunicación ya habían calculado desde hace tiempo.

Tras ser interceptada por la prensa rosa, la protagonista de la serie de Netflix "Siempre reinas" declaró que bloqueó de todos lados a la intérprete de "Amor a la mexicana". Esto nació después de que tuviera un encontronazo con Yolanda Andrade, quien la tildó de mantenida por la ayuda que percibía de la esposa de Tommy Mottola. Todo comenzó cuando Zapata llamó flojos a las personas que apoyan a la actual administración en México.

