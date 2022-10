VIDEO: Cazzu se siente mal en pleno concierto, casi se desmaya y desata intriga sobre embarazo

La cantante argentina de trap Cazzu cada vez ha adquirido más popularidad en México y el mundo, esto especialmente desde que arrancó con su gira "Nena Trampa" y próximamente visitará la Ciudad de México, Guadalajara, Puebla y Monterrey, en este sentido, la también compositora no ha hecho más que elevar su nivel de fama, esto se vio incentivado por su relación con el cantante regional mexicano Christian Nodal, de quien ahora se ha levantado la sospecha respecto a si la famosa sudamericana está a la espera de un bebé.

Cazuchelli ha logrado un éxito total en la primera semana de su "Nena Trampa Tour" (la cual arrancó en Rosario, una importante ciudad portuaria de Argentina) esto debido a su arte, pero también a su notable belleza y sensualidad en el escenario, lo cual fusiona con una explosiva energía que plasma en sus coreografías, saltos, bailes, gestos y expresiones cuando está sobre el stage. Sin embargo, recientemente hubo un concierto en el que la intérprete de “Peli-culeo” no mostró esta potencia sobre al dar un show, por lo que apareció incluso sentada en una silla durante la presentación musical.

El ver a la trapera sentada durante su concierto fue un tanto desconcertante para los asistentes, quienes de inmediato cuestionaron si la famosa estaba bien de salud o incluso se planteó la intriga respecto a si la trapera estaba embarazada de Christian Nodal y ante el asombro del público, Julieta Emilia Cazzuchelli procedió a sincerarse con los presentes.

En más de una ocasión la artista de 28 años ha demostrado que no le importa la opinión de los demás, por lo que suele dejarse ver como una mujer de carne y hueso más no como una estrella del gremio artístico, en este sentido, Cazzu procedió a decir a su público que no se encontraba en su mejor día y que incluso, si llegara a desmayarse, pedía la comprensión. Aprovechó la oportunidad para incluso hacer unas bromas.

“¿Cuándo me han visto sentada en una silla en el show?, en ningún lado, pero hoy tengo un día complicado, entonces no estoy perreando y saltando ahí con ustedes porque siento que me mareo y es importante terminar el show, el equipo no se asuste vamos a terminar el espectáculo y si me desmayo les juro que voy a despertar, entonces me esperan a que yo me despierte y terminamos el concierto”, se escucha decir a la artista, quien recibió preguntas respecto a si estaba embarazada y por ello los mareos, sin embargo, ella no especificó los motivos de su malestar físico.

