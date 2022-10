La vez que "El Flaco" Ibáñez traicionó a Sara García al revelar sus preferencias sexuales

El actor Manuel “El Flaco” Ibáñez, quien es conocido por participar en la serie televisiva "Vecinos" por su papel como Jorjais, traicionó la confianza de la actriz Sara García, “La Abuelita de México”, al revelar sus preferencias sexuales pese a que ella nunca lo dio a conocer públicamente. Por esta razón, aquí recordamos el escandaloso momento del intérprete que este lunes 17 de octubre cumple 76 años.

La escandalosa revelación del actor mexicano

Durante una entrevista en el 2015, el intérprete oaxaqueño declaró que “La Abuelita de México” era lesbiana y aseguró que no era un secreto, pues muchos sabían de la homosexualidad de la mexicana conocida por ser la imagen del Chocolate Abuelita. De hecho, detalló que la intérprete tenía una novia llamada Rosario y posteriormente se casó con ella. “Cuando se despedía nos decía 'ya me voy porque me voy a ir a echar un Rosario'”, declaró “El Flaco” Ibáñez.

Sara García fue conocida por ser la imagen del Chocolate Abuelita.

“La Abuelita de México”, una mujer adelantada a su tiempo

Sin embargo, hace unos meses, el actor revivió aquella declaración en TikTok y dijo que en la actualidad no debería ser una sorpresa que la actriz del Cine de Oro era lesbiana. "Es que dije que Sara García era gay. Entonces, pues algunas personas que, siendo la ‘Abuelita del Cine Mexicano’, pues no se lo imaginaban, pero ahora, en este momento, solo los homofóbicos se molestan”, dijo el también comediante.

Pese a esto, muchas personas se mostraron impactadas al conocer la preferencia sexual de “La Abuelita de México” y hubo quienes criticaron al “El Flaco” Ibáñez por hablar de un tema tan delicado en la vida de la fallecida actriz. "No faltó alguno que se molestara porque imagínate. Tienes la imagen de la abuelita y de pronto le dices que es gay, pues... Pero, a ella no le importaba eh, ella se la pasó muy bien", agregó el actor, quien afirmó que Sara García era una mujer muy adelantada para su tiempo.

Sara García fue conocida por interpretar a la abuela del ídolo del Cine Mexicano, Pedro Infante, en las películas "Los tres García" y "Vuelven los García".

