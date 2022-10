Bárbara de Regil paraliza la red con bikini animal print perfecto para la playa

La actriz mexicana Claudia Bárbara de Regil Alfaro, conocida simplemente como Bárbara de Regil, es reconocida por su papel principal en la telenovela "Rosario Tijeras". Además, es una famosa influencer fitness que se dedica a compartir rutinas de ejercicios y recetas saludables en sus redes sociales.

De hecho, destaca por ser tener uno de los cuerpos más atléticos entre las celebridades, ya que posee una figura bien definida que usualmente presume con atuendos que dejan poco a la imaginación y recientemente encendió las redes con un bikini que presumió desde Los Cabos, Baja California Sur.

Presume escultural cuerpo con bikini animal print

Este domingo, a través de su cuenta de Instagram, la actriz presumió su bronceada piel con un diminuto bikini estampado de animal print y desató toda clase de comentarios elogiando su figura. "Guapa", "Así es. Bárbara. Nunca te dejes vencer" y "Hermosa", fueron algunas de las reacciones de los internautas.

(Instagram / @

barbaraderegil)

"A veces.... solo a veces, cuando no puedo más y tengo ganas de rendirme. Pienso en todas las personas a las que les encantaría verme fracasar. Y ME LEVANTO", escribió la actriz de 35 años en su post, quien siempre comparte mensajes positivos y motivacionales con sus más de 8 millones de seguidores.

(Instagram / @

barbaraderegil)

Asimismo, la influencer escribió un texto con reconfortantes palabras para sus fans donde mencionó que está bien sí en ocasiones se sienten tristes, enojados o mal, ya que no se puede ser feliz todo el tiempo. "Está bien no siempre estar bien. No te presiones por querer estar bien todo el tiempo", aconsejó en su publicación de Instagram, la cual ya cuenta con más de 32 mil likes.

(Instagram / @

barbaraderegil)

SIGUE LEYEBNDO:

VIDEO: Bárbara de Regil te enseña brutal ejercicio para tener un trasero bien formado y poderoso

FOTOS: María León y Bárbara de Regil presumen abdomen en bikini ¿quién luce más atlética?

Bárbara del Regil luce un perfecto bikini negro para la playa

PAL