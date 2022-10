VIDEO: Bárbara de Regil te enseña brutal ejercicio para tener un trasero bien formado y poderoso

El año se acaba y con ello llega la nostalgia, pero de igual manera la alegría de las últimas fiestas que comienzan como Halloween y Navidad. Cada una de las celebraciones tienen sus respectivos alimentos en abundancia, mismos que casi siempre tienen un impacto directo en las lonjitas de las personas, por eso hay que medirse y claro, no dejar de lado el ejercicio. En caso de buscar un experto en redes sociales Bárbara de Regil es una de las más recomendables por su constancia y visibles resultados.

En esta ocasión, la actriz que le dio vida a "Rosario Tijeras" volvió a la carga a través de sus historia de Instagram, donde presumió en primer lugar su extraordinaria figura, la cual parece haber sido cincelada por Miguel Ángel. Sin embargo, destaca porque siempre revela sus secretos para que sus seguidores se pongan a la par; la zona en la que se enfocó fueron los glúteos, los más complicados de desarrollar del cuerpo.

Bárbara de Regil se plantó muy temprano en el gimnasio desde Los Cabos, Baja California Sur, enfundada con un conjunto deportivo bastante llamativo, pues su short entallado era de color amarillo, mientras que su top tenía un color más sobrio: azul o gris. Rodeada de pesas y pesados discos no perdió la oportunidad para hacerse la clásica fotografía apoyada por los enormes espejos. De igual manera animó su rutina con unos enormes audífonos que le cubrieron por completo las orejas; se mostró muy contenta.

Bárbara de Regil antes de sudar la gota gorda en el gym (Foto: Captura de pantalla)

Bárbara de Regil y su ejercicio para los glúteos

En el universo del acondicionamiento físico existen diversos ejercicios para definir y agrandar los músculos. En el caso de los glúteos tiene los propios y Bárbara de Regil no dudó en utilizar uno que resulta ser muy poderoso: el peso muerto. Sin embargo, llamó la atención que adicionó una banda a la altura de su pelvis para ganar más resistencia, además de combinarlo con una serie de sentadillas. Sobre una barra "z", colocó cuatro pesados discos que en total podrían darle hasta 50 kilogramos.

Tras acomodar el equipo de entrenamiento las levantó y comenzó a sudar la gota gorda, pero en cada repetición sus fans pudieron notar cómo trabajaba el grupo muscular. En este caso ella siempre ha mencionado que la constancia y un estilo de vida saludable son los ingredientes que complementan el gimnasio para alcanzar un físico imponente y saludable. En la grabación se puede leer que todo fue parte de un "reto de hipertrofia" que significa definición y aumento en el tamaño de un músculo.

La silueta de Bárbara de Regil es como la de un ángel (Foto: IG @henryjimenz)

¿Qué es el peso muerto?

Las personas que quieren fortalecer las piernas y glúteos siempre harán las tradicionales sentadillas y el press de banca, pero también existe el peso muerto el cual en conjunto con los dos anteriores es la fórmula para quemar grasa y ganar músculo. Dicho ejercicio trabaja los glúteos, los isquiotibiales, cuádriceps, trapecios, dorsal ancho. Pero los beneficios no se detienen con un cuerpo fortalecido, pues combate de manera eficaz el envejecimiento, pues mejoran la densidad mineral ósea y ayudan en el control del dolor lumbar, de acuerdo con The American Society for Bone and Mineral Research.

