Bárbara del Regil luce un perfecto bikini negro para la playa

Bárbara de Regil, la polémica influencer obtuvo la atención de sus fans en redes sociales gracias a su publicación en Instagram, de una sensual fotografía en la playa donde mostraba su trabajado cuerpo en un bikini negro, que la hizo recibir miles de cumplidos.

La protagonista de “Rosario Tijeras” aprovechó el spot de su nueva novela “El Cabo” para disfrutar del sol y tomar algunas fotografías mostrando su singular perfil, donde luce sus espectaculares piernas postrada arriba de una roca y cuyo fondo se observa una de las playas de La Paz, Baja California.

Foto: IG @barbaraderegil

En el carrusel de fotografías se puede observar a la fundadora de “Loving It” enseñando su bella figura, donde escribió en el mismo post la frase You were born an original. Don't die a copy.

En los comentarios los fans elogiaban su fantástico cuerpo y le escribían “Te amo Rosario Tijeras”, “Cuerpazo que te cargas”, “Mujer perfecta” entre otros que destacaban su fenomenal figura.

Foto: IG @barbaraderegil

Durante los meses que ha sido el rodaje de su próxima novela, que próximamente se estrenará el 24 de Octubre, la madre de Mar de Regil ha aprovechado la oportunidad de gozar de la playa, divertirse con sus compañeros de set , como lo ha hecho con María Chacón , pero sobre todo de mostrar en redes sociales sus sensuales trajes de baño que deleitan las pupilas de muchos de sus seguidores.

Foto: @barbaraderegil

Actualmente, Bárbara de Regil ha tenido gran alcance como influencer, ya que tiene más de 8.4 millones de seguidores en Instagram y 10.2 en TikTok, donde es conocida por dar tips de alimentación, rutinas de ejercicio y pensamientos motivacionales.

