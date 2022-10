Maribel Guardia presume ajustado vestido azul y paraliza la red

Maribel Guardia volvió a encender las redes al lucir un impactante y revelador outfit con el que enamoró a sus miles de seguidores; la actriz costarricense posó desde el balcón de su habitación luciendo un hermoso y ajustado vestido azul que reafirmó su figura. Además, la también cantante demostró de nueva cuenta cómo lucir espectacular a los 63 años e impuso tendencia con el atuendo perfecto para mujeres mayores.

Fue en un pequeño video que publicó Maribel Guardia este fin de semana en donde demostró cómo puede también darse pequeños gustos y disfrutar de un postre, pese a su disciplina con el ejercicio y la dieta saludable con la que complementa. La actriz apareció en el clip disfrutando de una gelatina mientras desde su balcón lucía un ajustado outfit que dejaba a las vista su ejercitada silueta: "Un poco de humor para alegrar el día. Y en verdad hay cosas te tienen que importar una mi**rd@", fue le texto con el que la artista acompañó su publicación.

En el clip se escucha una voz en off que le preguntó a Maribel: "¿Cuál es tu principal virtud?", a lo que la actriz respondió; "Ehhh, que todo me importa una m**erd@". Enseguida, la voz de fondo le asegura: "Eso no es una virtud", y de nuevo responde: "Me importa una m**rd@". Como era de esperarse, los seguidores de la actriz reaccionaron con múltiples comentarios a su publicación y hubo quienes aprovecharon incluso para pedirle a la famosa que abra su cuenta de OnlyFans.

Fanáticos le piden a Maribel que ya abra su OnlyFans

A solo unas horas de haber sido publicado, el divertido clip de Maribel Guardia se ha vuelto un éxito en las redes y ya casi alcanza los 45 mil "Me gusta", así como decenas de comentarios de sus admiradores, entre los que destacaron aquellos que halagaron su belleza, su sinceridad y su manera de ser:

La actriz apareció en el clip disfrutando de un delicioso postre. FOTO: Especial

"Diosss mio. Esa mujer cada día más hermosa Dios te bendiga mucho"; "No puede ser que admire tanto a las mujeres de México"; "Te amo"; "Hermosa"; "Y la caritaaa toda coqueta al decir eso JaJaJaJaJaJaJa chiquita bella"; "Hola mi reina que linda bello look así es tienes razón" y "RéGuapa! Me encantas!", fueron algunos de los mensajes publicados en el cajón de comentarios.

Maribel Guardia lució su cuerpazo con un ajustado outfit. FOTO: Especial

Mientras que uno de sus seguidores no quiso esperar más tiempo para pedirle que de una vez se decida a abrir su cuenta de OnlyFans: "Ya saca el only", publicó un usuario. De esta manera la guapa actriz sigue demostrando por qué es una de las celebridades favoritas no solo de los mexicanos sino de todo el público latino.

Los seguidores de la actriz la llenaron de halagos. FOTO: Especial

Gracias a su sencillez, talento y belleza se ha sabido ganar a pulso todo el inmenso cariño y afecto que le profesan día a día no solo sus casi 8 millones de seguidores en Instagram, sino aquellos que siguen su trayectoria y su trabajo individual en cada uno de los proyectos en donde se presenta o colabora. Por lo que con total certeza Maribel Guardia seguirá cautivando a sus fans y demostrando que de ninguna manera la edad está peleada con la belleza, el amor propio y el cuidado personal.

