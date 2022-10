¿Indirecta para Piqué? Shakira sorprende con su voz y adelanta un mensaje de su canción

La cantante colombiana Shakira lanzó un nuevo adelanto de lo que será su canción “Monotonía”, que saldrá el próximo 29 de octubre. "No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría", se escucha en este nuevo avance a capella. Muchos de sus fans creen que de nueva cuenta es una indirecta para su ex pareja, Gerard Piqué.

Y es que recientemente la intérprete contó que la música había funcionado como una terapia, solo que "era más barata"; tras esto, muchos de sus seguidores creen que todas las canciones que ha sacado son para Piqué.

Por otra parte, el sencillo que Shakira lo entonará a lado de Ozuna, y después de “Te felicito”, con Rauw Alejandro, las expectativas están muy elevadas. Es cuestión de tiempo para saber cómo sonará por completo su nuevo tema.

¿Cuándo y por qué terminó con Piqué?

El pasado 28 de mayo El periódico de Barcelona en su podcast Mamarazzis aseguró que la originaria de Barranquilla habría descubierto que Gerard Piqué le habría sido infiel con una modelo de 20 años. Ahora se sabe que Piqué sale con la joven publicista, de 23 años, Clara Chía.

Ha levantado mucha polémica. Foto: Especial.

Fue el sábado 4 de junio que Piqué y Shakira dieron a conocer mediante un comunicado su separación como pareja tras 12 años de relación, tiempo durante el cual procrearon a dos hijos; Milan, de 9 años, y Shasha,

Su separación se venía “cocinando” desde hace varios años, pues se habló de ella en 2015, 2018 y 2020 se habló mucho del tema en diferentes medios, pero nunca se dejaron. Aunque no están casados, la prensa española ha asegurado que habría un proceso legal para determinar quién se queda con la custodia.

SIGUE LEYENDO...

Jennifer Lopez conquista con coqueto look total black

Dua Lipa: el video de como paso de bailar poco a ser una diva de la música