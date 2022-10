Esto es lo que piensa la exsuegera de Shakira sobre Clara Chía, la nueva novia de Piqué

Una de las parejas más exitosas dentro del gremio del espectáculo a nivel mundial sin duda fue la conformada por la cantante Shakira y el futbolista Piqué, sin embargo, han pasado más de cuatro meses desde que el mundo se paralizó ante la noticia que anunciaba la separación de ambos, esto debido a una presunta infidelidad por parte del deportista, siendo esta la razón por la cual se terminaban más de nueve años de relación entre ambas estrellas.

A pesar de que al inicio sólo se especulaba respecto a que el jugador del Barcelona tenía una aventura extramarital, lo cierto es que hace un par de días se filtró un video en donde se aprecia al jugador español besándose con una joven de 23 años, algo que terminó con las sospechas de que el atleta tenía una nueva relación amorosa.

Desde que se dio a conocer esta esta información Shakira no se ha pronunciado al respecto, además de que se sabe que la originaria de Barranquilla ha salido un poco mejor librada ante los medios, pues además está trabajando duro en su carrera como cantante y recientemente a lanzó el adelanto de su nuevo tema “Monotonía”, el cual la originaria de Barranquilla liberó a través de su cuenta de Instagram, melodía que grabó al lado de Ozuna y que ha llamado la atención de sus millones de fans debido a que el tema tiene la siguiente estrofa: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría".

¿Qué piensa la exsuegra de Shakira sobre la novia de Piqué?

De acuerdo a lo informado por el paparazzi español Jordi Martin, la intérprete de “La bicicleta” lleva una relación cordial con sus exsuegros debido principalmente a sus hijos, a quienes no quiere alejar del cariño de sus abuelos, en este sentido, ahora quien ha llamado la atención es Montserrat Bernabéu, la mamá de Piqué, quien es una especialista en Medicina Física y Rehabilitación, quien además desde hace más de 30 años trabaja en el Institut Guttmann y actualmente es la Directora Asistencial de lugar.

Ahora ha trascendido información que apunta a cuál es la postura de la exsuegra de Shakira ante la nueva relación de su hijo con la joven publicista de 23 años y de acuerdo a la misma fuente, Montserrat Bernabeu considera a Clara como una joven cariñosa y educada, sin embargo, la prensa española asegura que la madre del futbolista está en contra de la imagen negativa que se le ha adjudicado a su hijo, por lo que ante este contexto hubiera preferido que el escándalo relacionado con la infidelidad nunca hubiera ocurrido.

