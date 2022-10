Jennifer Lopez conquista con coqueto look total black

Jennifer Lopez reaparece a lo grande luego de su secreta boda con Ben Affleck. Desde la sección “historias destacadas” de la cuenta de Instagram de Ralph Laurent se puede espiar el hermoso vestido de novia que utilizó la morocha. Escasa información de una de las bodas más esperadas de la historia de Hollywood.

JLo by Ralph Laurent. Fuente: Instagram @JLo

JLo titulaba “California Dreamin’” a una foto que publicaba en su cuenta de Instagram. Mirando al frente desde su cabeza y hasta sus rodillas se mostró despampanante. De este modo, puso a tono su look de Ralph Laurent con la más icónica canción de los años 60. La banda musical “The Mamas and The Papas” marcó una generación y ahora se lleva el homenaje de la latina más hermosa.

Y claro, todo hace juego con todo. Ralph Laurent titulaba “Sueño de California” al desfile de modas que desarrolló en la ciudad de Los Ángeles. La firma se encargó de vestir a sus invitados Jennifer López y Ben Affleck. Los novios que transitan la segunda temporada de una larga historia de amor fueron luciendo ambos looks total black. En particular la cantante cosechó elogios por un vestido largo hasta el piso, con mangas y un gran escote, todo en negro con muy finas líneas en blanco que le otorgaban altura y mucha elegancia.

Y es que JLo estuvo casada 10 años con Marc Anthony, con quien tiene 2 hijos. Y aquí nuevamente: todo hace juego con todo. Porque si de mostrar se trata, tenemos que decir que el músico también ha retomado su vida amorosa.

Marc Anthony y Nadia Ferreira. Fuente: Instagram @marcanthony

El estadounidense se encuentra en un amorío con Nadia Ferreira. Los tortolitos también traen noticias a la farándula incorporando un nuevo miembro a la familia. “Blue” un hermoso perrito que ya cuenta inclusive con su propia cuenta de Instagram.

Y así, todo haciendo juego con todo, JLo y Marc Anthony rehicieron sus vidas por separados y se los ve felices. ¡Que viva el amor!