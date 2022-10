FOTO | África Zavala se luce con escotado vestido rojo perfecto para una cita romántica

El estilo de África Zavala la ha convertido en una de las actrices mexicanas más sensuales de la pantalla chica, ya que con sus entallados atuendos siempre logra lucir su figura en redes sociales, donde continuamente comparte fotografías de sus más recientes looks. Así que si al igual que ella quieres lucirte en una cita especial, te recomendamos que emules el último outfit que compartió en su cuenta de Instagram.

Esto en atención a que con un sencillo vestido rojo, África Zavala logró resaltar su belleza de una forma natural, ya que para nadie es secreto que el color de la pasión le sienta de maravilla a las pieles morenas, las cuales absorben este tono enalteciendo las notas cálidas de su tez.

Por lo cual, al usar un vestido en este color, la actriz de "Corona de Lágrimas 2" terminó por causar sensación entre sus seguidores, los cuales no dudaron en llenarla de halagos y emojis enamorados, los cuales rindieron tributo al gran estilo que posee la bella mexicana.

Los vestidos rojos son un clásico que debes tener en tu guardarropa

Aunque las bondades de su look perfecto para una cita romántica no se limitan únicamente al color, ya que también conviene resaltar el encaje con el que se corona el pronunciado escote del vestido elegido por la actriz, mismo que ayuda a estilizar aún más su ya escultural figura.

Esto sin mencionar que este tipo de escotes otorgan la posibilidad de utilizar collares con algún dije, lo cual hará que se enmarque el pecho y se divida este del cuello, el cual también se ve super sensual al descubierto, tal y como lo lleva en la fotografía África Zavala.

No obstante, nosotros te recomendamos que incluyas alguna pieza de joyería, la cual no necesariamente tiene que estar hecha con metales preciosos, pues lo que se busca lejos de presumir es resaltar, por lo cual, unos aretes con pedrería de fantasía o unas arracadas de metal plateado funcionarán a la perfección si quieres complementar este sexy look.

Como calzado puedes utilizar unas sandalias plateadas que combinen con tus accesorios, o bien, decantarte por las clásicas zapatillas negras, las cuales son un básico que siempre le queda bien a este tipo de vestidos entallados.

