Michelle Salas paraliza Instagram al mostrar su mini cintura y vientre plano

Michelle Salas es una de las celebridades que conoce muy bien sobre las tendencias de moda, por lo que constantemente está mostrando en sus cuentas varios looks que roban las miradas de sus fanáticos, como el que reveló este martes en Instagram, pues mostró su mini cintura y vientre plano al dar cátedra de estilo con una ombliguera y pantalón a la cadera. La joven paralizó la red al conseguir cientos de reacciones por parte de sus seguidores y miles de "likes".

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas sigue las tendencias de la temporada, por lo que en la plataforma de Meta ya ha dejado ver varios atuendos que son perfectos para este otoño, como el que mostró el día de ayer, pues combinó los colores que predominarán en esta estación del año. La modelo, de 33 años, atrajo la atención al coordinar el negro con un tono marrón que hicieron un buen conjunto para darle un toque casual al outfit.

Michelle Salas muestra un look con los colores del otoño IG @michellesalasb

Michelle Salas presume vientre plano y mini cintura

La influencer compartió una serie de fotos que se tomó desde un baño. Frente al espejo, Michelle mostró su look innovador que retoma la moda de los años 2000, una tendencia que cada vez toma con más fuerza, según los expertos en alta costura; la joven lució un pantalón a la cadera que la hizo destacar su curvilínea y estilizada figura que ha mantenido gracias a su rutina de ejercicio.

Asimismo, la hija de intérprete de "La incondicional" combinó su pantalón de tiro bajo en color negro, con una blusa tipo ombliguera en tono marrón, la cual hizo que Salas dejara ver su mini cintura, que llamó la atención de sus millones de fanáticos quienes no perdieron la oportunidad de llenarla de halagadoras palabras y asegurar que es una de las más hermosas de la Dinastía Pinal, pues hay que recordar que es bisnieta de la actriz del Cine de Oro, Silvia Pinal.

"This is what happens when you love a good bathroom" (Esto es lo que pasa cuando amas un buen baño), fueron las palabras con las que compartió la publicación en la que también presumió el bolso negro y unos lentes oscuros que complementaron a la perfección su outfit con el que volvió a comprobar que es una conocedora de moda, pues se luce con lo mejor de las tendencias de la temporada de otoño, en el que los colores neutros predominarán.

La hija de Luis Miguel presume vientre plano y mini cintura IG @michellesalasb

La publicación superó los 12 mil "likes" y los cientos de comentarios, entre ellos destacó el de su mamá Stephanie Salas, quien desde hace unos días es tema de conversación en los medios y redes sociales debido a su relación con Humberto Zurita, actor que no había tenido un romance desde la muerte de su esposa, la actriz Christian Bach.

En tanto, Michelle siempre ha estado interesada en la alta costura, por lo que estudió diseño de modas en Estados Unidos; además en su corta carrera ha colaborado con importantes marcas como Dolce & Gabbana, Chanel, Cartier y Tommy Hilfiger, por mencionar algunas. Gracias a su porte y personalidad, ha sido comparada con su bisabuela, Silvia Pinal, pues muchos seguidores de la dinastía afirman que heredó la belleza de la diva del Cine de Oro.

