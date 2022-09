Michelle Salas se consagra como la más hermosa de la Dinastía Pinal en encaje y lentejuelas

Michelle Salas se consagra como la más hermosa de la Dinastía Pinal, esto luego de compartir en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que se lució con un conjunto de encaje y lentejuelas con el que no sólo resaltó su curvilínea y esbelta figura, también dejó ver su belleza y estilo.

La hija de la actriz Stephanie Salas y del cantante Luis Miguel es la primera bisnieta de Silvia Pinal, y aunque desde pequeña estuvo rodeada por el ambiente artístico, su gusto por el mundo de la moda la llevó a estudiar diseño en Nueva York, y ahora a convertirse en modelo e influencer.

Michelle Salas se luce en look nude de encaje y lentejuelas

Salas constantemente es invitada a los eventos de moda más importantes a nivel mundial, y fue hace unos días cuando asistió al desfile de del famoso diseñador Michael Kors, quien presentó su colección primavera-verano 2023 en la Semana de la Moda de Nueva York.

La hija de Luis Miguel impone moda con sus elegantes looks. Foto: IG @michellesalasb

"Glamour is a state of mind with @michaelkors" (El glamour es un estado mental con @michaelkors), escribió la modelo para acompañar la serie de fotos y videos en los que se le puede ver luciendo un entallado conjunto de tono nude que combina una falda tubo y un top.

En plataformas como Instagram, donde la siguen 1.8 millones de fans, Michelle se ha convertido en referente de estilo, pues la guapa modelo siempre está innovando con sus atuendos y mostrando la mejor forma de llevar diversos outfits con los que combina jovialidad y elegancia.

En las imágenes que dejó ver en sus redes, Salas, de 33 años, se confirma como fashionista y como la más hermosa de la Dinastía Pinal, pues resaltó su belleza con un conjunto de encaje y lentejuelas que complementó con un bolso y cinturón de color camel y un peinado de ondas ligeras.

Michelle se luce en conjunto nude y derrocha estilo. Foto: IG @michellesalasb

La modelo ha colaborado con reconocidas marcas internacionales, como Padra, y ahora con su más reciente publicación en redes sociales se volvió a coronar como fashionista en el desfile de una de las firmas de moda más importantes de los últimos años como lo es Michael Kors.

La hija del cantante y la actriz se ha mostrado siempre orgullosa de pertenecer a una de las familias del espectáculo mexicano más destacadas, pues Silvia Pinal, su bisabuela, inició una gran dinastía. La abuela de la influencer es la estrella de la televisión Sylvia Pasquel y su tía la rockera Alejandra Guzmán.

