Michelle Salas se corona como la más hermosa de la Dinastía Pinal en entallado vestido amarillo

Michelle Salas vuelve a confirmar que es una de las mujeres con más estilo en las redes sociales y también se corona como la más hermosa de la Dinastía Pinal, esto luego de compartir una serie de fotografías en las que se lució con un entallado vestido amarillo.

La modelo e influencer, de 33 años, es hija de la actriz Stephanie Salas y el cantante Luis Miguel. Michelle también es la primera bisnieta de Silvia Pinal, y aunque desde pequeña estuvo rodeada por artistas, su gusto por el mundo de la moda la llevó a estudiar diseño en Nueva York.

Michelle Salas da cátedra de estilo en elegante look de playa

Salas ha colaborado con reconocidas marcas internacionales como modelo, y recientemente compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos que fueron capturadas en Saint-Tropez, al sureste de Francia, en las que se le puede ver disfrutando de una velada y derrochando estilo.

La modelo impone estilo con sus atuendos. Foto: IG @michellesalasb

"You had me at yellow" (Me tenías en amarillo), escribió la influencer para acompañar el par de imágenes en las que se le puede ver luciendo un entallado vestido, prenda que destaca por su diseño de abertura en una pierna y zonas con transparencias en la cintura.

En plataformas como Instagram, donde la siguen 1.8 millones de fans, Michelle se ha convertido en referente de moda, pues la guapa modelo siempre está innovando con sus atuendos y mostrando la mejor forma de llevar diversos outfits con los que combina modernidad y elegancia.

Michelle se luce en elegante vestido. Foto: IG @michellesalasb

La modelo ha colaborado con reconocidas marcas internacionales, como Padra, y con su más reciente publicación en redes sociales se volvió a coronar como fashionista, pues definitivamente cautivó con su estilo elegante, demostrando también que es una de las mujeres más bellas de la Dinastía Pinal.

La hija del cantante y la actriz se ha mostrado siempre orgullosa de pertenecer a una de las familias del espectáculo mexicano más destacadas, pues Silvia Pinal, su bisabuela, inició una gran dinastía. La abuela de la influencer es la estrella de la televisión Sylvia Pasquel y su tía la rockera Alejandra Guzmán.

Se confirma como la más bella de la Dinastía. Foto: IG @michellesalasb

