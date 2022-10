Lucía Méndez habla sobre el escándalo de Verónica Castro: “No podría hacer eso, jamás”

En los últimos días, Verónica Castro ha estado justo en el centro del ojo del huracán debido que fue señalada por el periodista Jorge Carbajal de supuestamente sostener conversaciones subidas de tono con menores de edad y debido a la gravedad de la situación, Lucía Méndez fue cuestionada sobre lo que piensa acerca de este escándalo que atraviesa su colega y eterna rival, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo la bella actriz y cantante que forma parte del nuevo reality show llamado “Siempre reinas”.

Fue durante la última emisión de “Chisme No Like”, programa conducido por los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain, donde Lucía Méndez fue cuestionada sobre el escándalo de supuesto acoso por el que atraviesa la conductora de icónicos programas como “¡Mala noche… ¡No!” y “La Tocada”, por lo que sus primeras reacciones fueron deslindarse asegurando que "no le consta nada, pero dejo en claro que es un tema más que delicado”.

Lucía Méndez prefirió reservarse su opinión sobre el escándalo de Verónica Castro. Foto: IG:

luciamendezof

“La verdad es que a mí no me consta, o sea así que yo diga, yo estuve ahí presente, y yo sé perfectamente, no, a mí no me consta, es un tema muy difícil para mí de responder, la verdad creo que prefiero no opinar, es muy delicado el tema, creo que está muy ardiente, muy caliente todo y yo la verdad, no me atrevo a comentar absolutamente nada”, mencionó Lucía Méndez.

En otro momento, Lucía Méndez fue cuestionada por los conductores del mencionado programa si ella acostumbraba a tener contacto con menores a través de redes sociales y plataformas digitales de mensajería, por lo que aseguró que de vez en cuando habla con algunas menores, pero siempre con respeto y sin tocar temas de índole íntimo pues todo es estrictamente sobre su trabajo.

Para finalizar su intervención, Lucía Méndez también aseguró que ella jamás haría algo similar al escándalo por el que atraviesa Verónica Castro, pues mencionó que tiene nietas y por ello no haría nada indebido.

“Jamás, jamás, jamás, nunca, no, no, no, definitivamente no creo que pudiera hacer eso, no, yo tengo nietas, cómo crees, una que va a cumplir tres años y una que tiene un mes, no podría hacer eso, jamás”, sentenció Lucía Méndez.

¿Por qué surgió la rivalidad de Lucía Méndez y Verónica Castro?

Las carreras de Verónica Castro y Lucía Méndez se han desarrollado de manera paralela y ambas son consideradas como dos de los rostros más bellos de toda la industria del espectáculo por lo que esto ha dado pie a comparaciones de la prensa, no obstante, la encargada de hacer más intensa esta enemistad ha sido la protagonista de telenovelas como “Tú o nadie” y “El extraño caso de Diana Salazar” pues ha mencionado que la mamá de Cristian Castro se encarga de copiar todos y cada uno de los emprendimientos que hace dentro de la farándula, por lo que en más de una ocasión han tenido cruces de polémicas declaraciones por esta situación.

SIGUE LEYENDO:

Destrozan a Lucía Méndez en redes sociales y Laura Zapata asegura que "es insoportable"

Verónica Castro: así ha sido la impactante transformación física de la bella actriz y conductora

Este es el actor que causó el distanciamiento entre Lucía Méndez y Verónica Castro