Humberto Zurita: 3 fotos que demuestran la transformación del galán de televisión

Humberto Zurita ha dado de qué hablar desde hace algunos meses, pues mucho se rumora que le dio una nueva oportunidad al amor después de la muerte de su esposa Christian Bach. Para muchos no sorprende que el actor haya conquistado a una nueva pareja a más de 60 años de edad, pues es considerado uno de los galanes más cotizados de la televisión, por eso te mostramos 3 fotos que demuestran su transformación.

El originario de Torreón, Coahuila, cumplió 68 años el pasado 2 de septiembre, y parece que se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues tiene varios proyectos, como por ejemplo en el que saldrá caracterizado como Mauricio Garcés. Asimismo, el galán de la pantalla habría conquistado a una de las miembros de la Dinastía Pinal: Stephanie Salas, quien tiene 16 años menos que él y es madre de Michelle Salas.

Así fue la transformación de Humberto Zurita

El actor siempre ha destacado por su talento, pero también por su galanura que empezó a cautivar a sus fanáticos desde que debutó en "Una mujer" de 1978. Después de querer ser sacerdote y encontrar su verdadera vocación, estudió actuación en el CUT Centro Universitario de Teatro. Comenzó en el espectáculo destacando en obras como "Tommy", "El rey Lear", "Madame Butterfly" y "El protagonista".

Humberto Zurita debutó en la televisión a finales de los 70 Foto: Especial

El productor y director Ernesto Alonzo lo descubrió así que lo empezó a recomendar con sus compañeros y lo integró a algunas de sus producciones, en las que rápidamente se colocó en el gusto del público, ya que era muy talentoso y por supuesto guapo. En 1981 tuvo su primer papel importante en la telenovela "El derecho de nacer", mientras que al siguiente año debutó en la película "El día que murió Pedro Infante".

Telenovelas como "Capricho", "El vuelo del águila", "Alguna vez tendremos alas", "La antorcha encendida" y "Ladrón de corazones", en la que interpretó a un villano, así como "La reina del Sur", son algunas de las producciones en las que el actor se ha consolidado a lo largo de más de 40 años de carrera artística y cientos de proyectos en la pantalla chica, cine y en el teatro.

Además de hacerse un nombre debido a su carrera artística, también ha llamado la atención a causa de su relación con Christian Bach, quien ha confesado fue su gran amor. En 1980, conoció a la estrella argentina durante el rodaje de la telenovela "Soledad", después de algunos años comenzaron su relación y hasta 1986 se casaron, formando una de las Dinastías más importantes del espectáculo, pues sus hijos son los actores Emiliano y Sebastián Zurita.

Christian Bach fue su gran amor Foto: IG zuritahm

La pareja fue una de las más sólidas del medio artístico, pues por 36 años estuvieron juntos y se veían muy unidos, no obstante, la actriz murió de forma sorpresiva el 26 de febrero de 2019, por motivos que la familia mantuvo en secreto por una larga temporada. Zurita ha dejado ver que aún no olvida a su esposa, pues hay veces que dedica emotivos mensajes a la protagonista de "De pura sangre".

A pesar de que hace unos meses Humberto Zurita había declarado que no estaba en busca del amor tras la pérdida de su esposa, ahora el actor podría estar saliendo con Stephanie Salas, con quien se le ha visto en diferentes ocasiones y a la que ha dedicado algunas palabras enfrente de la prensa. No obstante, los artistas no dejan en claro si están en una relación, pues suelen evadir las preguntas de los periodistas.

Zurita ahora tiene 68 años de edad Foto: IG zuritahm

