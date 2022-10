Desde Valencia, Macky González impacta en ajustadas licras y ombliguera

Macky González, la atleta que ganó fama por su participación en "Exatlón México", es una de las famosas que se confirma como reina de los looks deportivos, como lo demostró al posar en ajustadas licras y ombliguera desde Valencia, España, causando gran impacto entre sus fanáticos en Instagram, plataforma en la que ha dado detalles de su viaje por Europa con fotografías en las que se le ve derrochando belleza y estilo.

Luego de su salida de "Exatlón All Star", a principios de este 2022, la atleta fue llamada al matutino "Venga la Alegría" como conductora, y ahora es una de las concursantes más polémicas del reality de TV Azteca, MasterChef Celebrity, programa con el que cada semana tiene a sus admiradores pegados a la pantalla para saber qué pasará con su estancia en la competencia de cocina, por el que los domingos se convierte en tendencia.

Macky González se luce en ajustadas licras

Amancay González, nombre real de la deportista, se ha dejado ver fuera de México desde hace varias semanas, y fue a través de sus historias de Instagram donde compartió una fotografía en la que posó desde el acuario Oceanográfico Valencia, donde disfrutó de un ameno momento, y luciendo un look sport perfecto para la ocasión.

Macky se confirma como reina del look en ajustadas licras. Foto: IG @macky.mx

Macky compartió la imagen en la plataforma de Meta, en la que suma 1.1 millones de seguidores, posando a las afueras del acuario localizado en la ciudad portuaria que se ubica en la costa sureste de España, demostrando que los atuendos deportivos son perfectos para lucirse con un look casual y cómodo.

La guapa atleta, de 33 años, dio clases de estilo con su outfit en el que combinó ajustadas licras en tonos de azul con estampado tie dye, o desteñido, pieza que combinó con una coqueta playera de manga larga de estilo ombliguera, con la que mostró su trabajado abdomen.

Aunque González no utilizó ninguna frase o emoji para acompañar la publicación, se dejó ver muy animada y se volvió a coronar como una de las reinas de los looks sport, que no sólo son ideales para asistir al gimnasio y hacer actividad física, también para crear un atuendo de turista, tal como ella lo ha hecho.

Amancay derrocha estilo en sus vacaciones. Foto: IG @macky.mx

Macky ha ganado fama como participante de realities deportivos como "Exatlón" y "Guerreros", pero también se confirma como una de las famosas que gusta de lucir lo mejor de las tendencias a dónde vaya, como lo ha dejado ver en los últimas semanas, no sólo desde España, ya que de igual forma lo hizo al lucirse en coquetas minifaldas en Alemania y Turquía.

Amancay González, comenzó a desarrollarse en el atletismo, disciplina que dejó por una lesión, aunado a sus estudios de comunicación, lo que la llevó a buscar oportunidades en la televisión como "Exatlón" y "Guerreros 2020", como capitana del equipo Cobras.

La atleta se luce con los mejores looks. Foto: IG @macky.mx

