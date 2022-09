FOTO | Macky González cautiva en reveladora minifalda amarilla

La exparticipante de "Extalón México", Macky González, se encuentra pasando unos días de vacaciones en Turquía, país desde el que ha derrochado estilo y belleza, como lo demostró con sus más reciente publicación en Instagram, con la que cautivó al lucirse con en una reveladora minifalda amarilla.

Amancay González Franco, nombre real de la también conductora, actualmente es una de las competidoras de "MasterChef Celebrity", programa en el que deja ver sus dotes culinarios, en el que ya se ha coronado como la reina de estilo, aunque también ya tuvo sus primeras polémicas que la han colocado en el ojo del huracán.

Macky González se luce en atrevido look de minifalda

La guapa atleta, de 33 años, compartió en sus redes sociales una fotografía de su reciente viaje por Turquía, imagen en la que se le ve derrochando estilo con un atuendo amarillo y blanco en el que combinó un blazer de tweed con un top y una muy corta falda con la que destacó sus torneadas piernas.

Macky conquistó la red desde Turquía. Foto: IG @macky.mx

"Tesekkürler significa gracias en turco, no me he ido y ya quiero regresar!", fue la frase con la que González acompañó la publicación en la que se le ve sentada sobre un barandal con el hermoso paisaje de un templo y embarcaciones en el fondo, ña cual ha recibido cientos de comentarios y más de 30 mil "me gusta".

La guapa exintegrante de "Exatlón México" dio lecciones de moda con su atuendo, al mostrar la mejor forma de llevar un look juvenil y fresco, sin dejar de ser sensual, perfecto para un día de paseo, con una combinación de minifalda con revelador top de escote bajo y blazer.

La también conductora se coronó como reina de estilo y demostró que cuando se trata de imponer moda con sus looks, ella es una de las favoritas, como también lo ha dejado claro con los otros atuendos que ha elegido para su reciente visita por ciudades como Estambul.

Amancay derrocha estilo y belleza. Foto: IG @macky.mx

En su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 1.1 millones de fans, Macky ha confirmado que el color y la sofisticación no están peleados, y que se puede llevar con cualquier look sin perder el estilo, luciendo trajes de baño, vestidos cortos, mini shorts o cualquier otra prenda.

