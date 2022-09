Macky González eleva la temperatura en entallado vestido brillante

Macky González impactó en las redes sociales con un look perfecto para salir de fiesta este fin de semana. La atleta y conductora se lució en sus cuentas de Facebook e Instagram con un entallado vestido corto en tela brillante con el que elevó la temperatura y conquistó a sus fans.

La guapa atleta de alto rendimiento, que ganó fama por su participación en "Exatlón", ahora es una de las concursantes de "MasterChef Celebrity", programa en el que ya tuvo sus primeras polémicas, pero también ya se ha coronado como la reina de estilo del popular reality de cocina.

Macky González se luce en entallado jumpsuit

Amancay González Franco, nombre real de la deportista, se dejó ver en su cuenta de Instagram desde Acapulco, plataforma en la que cuenta con 1.1 millones de fans, luciendo un coqueto look brillante con el que destacó su curvilínea silueta y toda su belleza.

Macky se luce en entallado mini vestido. Foto: IG @macky.mx

Macky compartió una imagen en sus historias en la que dejó ver su gusto por la moda, el cual lleva a cualquier lugar, pues se lució con el coqueto mini vestido satinado en una salida con amigos a un conocido restaurante del puerto, pieza que llama la atención por su diseño de cintas a los costados, lo que da la posibilidad de jugar con su largo.

La guapa atleta, que cumplió 33 años el pasado mes de julio, dio cátedra de estilo con su outfit verde, pues el entallado vestido de satín es ideal para crear un look moderno y en tendencia, prenda que también dejó ver en su perfil de Instagram y que acompañó con la frase: "Feliz viernes amigos, gracias a la persona que me sugirió ver un tutorial para saber cómo ponerme estos tacones jaja me urgíaaaa".

Amancay conquista las redes con looks que destacan su silueta. Foto: IG @macky.mx

Así, una vez más, la conductora y atleta se coronó como reina de estilo, lo que ya dejó ver en los primeros episodios de "MasterChef Celebrity", programa en el que compite con famosos como Mauricio Mancera, Carmen Campuzano, Lorena Herrera, Francisco Gattorno y Margarita "la Diosa de la cumbia"; entre otros.

Macky González ha ganado fama como participantes de realities deportivos como "Exatlón" y "Guerreros", además de haber sido colaboradora en los matutinos "Hoy" y "VLA", y es gracias a eso que cada día gana más fama en las redes, donde luce los atuendos más chic, como sus este coqueto vestido corto con el que presumió cuerpazo.

