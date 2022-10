VIDEO: Karely Ruiz no deja nada a la imaginación al presumir el “cuerpazo” que le hizo su cirujano

Karely Ruiz elevó la temperatura en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó un video a través de Instagram en el que presumió con mucho orgullo el “cuerpazo” que le hizo su cirujano, además, casi sufre un accidente debido a que estaba utilizando un atrevido outfit con el que no dejó mucho a la imaginación, por lo que la grabación de la modelo e influencer regiomontana causó un gran revuelo entre los internautas, quienes se volcaron en halagos para la estrella de OnlyFans.

Como se mencionó antes, fue a través de la aplicación de la camarita donde Karely Ruiz publicó el mencionado video, el cual, además de presumir sus encantos, también tuvo la intención de anunciar que, en su próximo cumpleaños, en lugar de recibir regalos, será ella quien regale una liposucción con su cirujano de cabecera para que alguna de sus fans pueda tener un “cuerpazo” como el que ella presume.

“Este 28 de octubre, el mero día de mi cumpleaños, voy a rifar una lipo con el doctor Jorge Baqueiro, el que me hizo mis cirugías, Vean el cuerpazo que me dejó, véanme, saboréenme, se me anda bajando la blusa, pero bueno este 28 de octubre, así que mucha suerte a todas chicas, ya quiero que participen, ya quiero que ganen. Si no pudieron ganar la primera vez, esta segunda vez tienen muchas oportunidades de ganar. Así que recen para que ganen, para que queden hermosas. Las quiero mucho y lo hago de todo corazón" fueron las palabras que dijo Karely Ruiz.

En cuanto al atrevido outfit que utilizó la influencer, se trataba de un pantalón de vestir de talle alto en color vino, el cual, estaba más que entallado, por lo que Karely Ruiz pudo presumir su espectacular silueta, no obstante, la prenda que se llevó todas las miradas fue su blusa, la cual, era de color beige y solo se trataba de un trozo de tela que cubría su abdomen y una pequeña zona de su pecho, además, debido a que no tenía tirantes, la modelo estuvo a punto de sufrir un accidente en el que por poco termina enseñando de más durante su video, afortunadamente esto no sucedió y solo derrochó toda su sensualidad.

Karely Ruiz presumió su figura de todos los ángulos posibles. Foto: IG: karelyruiz

Luego del video, Karely Ruiz compartió un collage en el que apareció posando de diferentes ángulos para que se pudiera apreciar de mejor manera su espectacular figura, por lo que enloqueció a sus fans.

Pese a que las fotos y el video de Karely Ruiz fueron difundidos a través de sus historias de Instagram, las imágenes no tardaron mucho en llegar a otras plataformas y páginas administradas por sus fans donde recibió decenas de halagos al estilo de “Cada día más hermosa”, “Chulada de mujer”, “Eres un bombón” y “Toda una diosa”.

