De espaldas, Karely Ruiz enciende la red con entallado look sport

Karely Ruiz robó cientos de suspiros en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó diversas fotografías en las que presumió todas sus curvas utilizando un entallado outfit sport que remarcó toda su silueta, por lo que la atractiva modelo de OnlyFans se llevó cientos de halagos con los que pudo reafirmar que sigue siendo considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Fue a través de sus historias de Instagram donde Karely Ruiz publicó las fotografías en cuestión, las cuales, únicamente tuvieron al finalidad de deleitar la pupila de los más de siete millones de internautas que la siguen en la aplicación de la camarita, donde es toda una celebridad, además, aprovechó para mostrar su buen sentido del humor debido a que bromeó asegurando que tanto ella como su hermana Ale estaban utilizando look sport para ir al gym que está abierto 24 horas, sin embargo, enseguida lo desmintió y aseguró que irían a comer tacos de madrugada.

Karely Ruiz robó más de un suspirto con sus atrevidas postales. Foto: IG: karelyruiz

Cabe mencionar que, antes de salir por tacos acompañada de sus hermanos, Karely Ruiz posó en su jardín para que se pudiera apreciar de mejor manera su outfit y por ello se mostró de espaldas para que la cámara captara su impactante belleza de todos los ángulos posibles.

En cuanto al outfit que Karely Ruiz estaba utilizando, se trataba de un mini short de licra de talle alto en color gris, mientras que en la parte superior vistió un crop top con tirantes y debido a que ambas prendas estaban más que entalladas, la también influencer pudo presumir sus curvas en todo su esplendor.

Karely Ruiz aseguró que esta ida a los tacos sería la última antes de una rigurosa dieta. Foto: IG: karelyruiz

Pese a que las fotografías de Karely Ruiz fueron publicadas a través de sus historias, las imágenes no tardaron en llegar a páginas administradas por sus fans, donde comenzaron a lloverle halagos al estilo de “Eres un sueño”, “Todo un bombón”, “Cada día más hermosa” y “Una auténtica diosa”.

Karely Ruiz y su hermana Ale paralizaron la red con sus atrevidos outfits. Foto: IG: karelyruiz

Karely Ruiz manda fuerte mensaje a “los envidiosos”

Actualmente, Karely Ruiz se encuentra soltera y disfrutando de las mieles del éxito que implican ser la tercera modelo mexicana más lucrativa de OnlyFans, sin embargo, la modelo regiomontana dejó ver que en su círculo cercano hay personas que le tienen envidia pues aprovechó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje con el que aseguró que dejaría fuera de su vida a varias personas.

“Ya es hora de dejar de confiar en la gente, ya estuvo bueno que me agarren de pen… la neta prefiero estar sola a estar rodeada de ese tipo de gente, porque al final no necesito de nadie que no aporte nada bueno en mi vida, puras envidias, pero bueno, así es la gente”, escribió Karely Ruiz, quien desde que saltó a la fama ha tenido que lidiar con este tipo de situaciones.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Noelia se despide Instagram atrevido outfit de transparencias

Mariazel, más bella que nunca, se corona como la reina del estilo con entallada minifalda plateada

VIDEO: María Chacón eleva la temperatura con atrevido bikini desde un camastro