Jorge Salinas enfrenta su miedo y descontento dando voz a Howard Beale en la obra "Network"

Casi cuatro semanas de darle vida a Howard Beale, Jorge Salinas ha vibrado a este personaje bajo su discurso de salir a las calles y no aguardar a decir lo que sucede. Con la intención de que haya ira y verdad en cada ser humano, que no se callen ni conformen con la vida que tienen, es que Jorge tomó este papel y le quiso dar un giro a lo que planteó durante 5 meses Daniel Giménez Cacho, quien originalmente estaba al frente de "Network".

Con profundo respeto por lo hecho por Giménez Cacho, Salinas indicó que tuvo miedo de tomar el rol y "desnudarse" ante este, de enseñar al público el "Howard Beale" que ha vivido dentro de él desde hace muchos años, tal y como se lo confirmó su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez.

Tomó a Howard sin dudarlo

En entrevista para El Heraldo de México, Jorge Salinas refrendó el compromiso con dar vida a Howard Beale en "Network", recordando cómo sucedió y lo que le dejó ver a Daniel Giménez Cacho en escena.

"No sé cómo me ha tratado este personaje, pero yo me he devorado a Howard Beale, me aglotoné en tres semanas lo que yo creo debió haber sido más tiempo. Y apenas con estas funciones he digerido todo lo que debió ser en ensayos. He ido encontrando al Howard que está dentro de mí, estoy no complacido, porque me falta mucho, pero sí estoy agradecido porque las cosas se han dado para que yo esté aquí", indicó.

Convencido de que cada función es distinta, Salinas precisó: "Caí en una compañía de puro talento y humanos con egos muy bien controlados, que arroparon a mi persona para darme todo su apoyo y se los agradezco. No ha sido fácil, pero te entrenas para que no sea difícil".

"Y estoy agradecido de que Daniel Giménez Cacho haya hecho a Howard Beale cinco meses porque eso me motivó a decir sí a este personaje. Lo respeto mucho, por eso lo tomé, hubo ese miedito de qué iban a decir de mí y que venga la comparación porque somos dos actores diferentes", aceptó.

Toda la gente debe sacar a su Beale a gritar

Uno de los conceptos mejor entendidos por Jorge fue el de hacer una crítica al ser humano y no quedarse callados. Así lo indicó.

"Estoy dándole vida a un Howard Beale que yo tenía muy dentro de mí y yo no lo sabía. Todas las personas debemos hacer un Howard Beale porque todos tenemos derecho a vivir, a enojarnos, a exigirnos, a ser mejores cada día. Todos tenemos la obligación de no estar inmersos en el conformismo de quedarte en tu casa con tu TV y tu coche y así prometo no reclamar o decir algo con tal que me dejen en paz".

"No podemos estar en paz, debemos hacer algo, a veces somos seres humanos conformistas. Dicen que esta obra es una crítica a las empresas de telecomunicaciones y yo creo que es una crítica al ser humano, al conformismo, necesitamos darnos cuenta que la corrupción está en mí y no en el de enfrente". "Basta de echarla la culpa a las instituciones o el gobierno, la culpa es del ser humano. Esta obra es de 1975 y hablaban de la guerra y la crisis petrolera y lo vivo ahora en mi 2022, que tengo un loco que gobierna Rusia. Aquí no hay gentilicios, es la raza humana",

Jorge Salinas estaba harto de todo

"Yo tengo un Howard Beale adentro y no quiero cambiarme al final", fue lo que Jorge confirmó en la entrevista y abundó en ese pensamiento.

"Es bonito tener ideales pero la realidad mata a la ficción. Quiero invitar a la gente a que se vea en el espejo y tu espejo a veces no quieres escuchar la verdad, pues véala".

Incluso recordó desde cuando es como Howart Beale.

"Todos los días desde que tengo uso de razón estoy harto, desde que pago impuestos y me pregunto por qué tengo que cambiar cuatro suspensiones por los baches, por qué no hay medicinas, por qué no gozo de un fondo para el retiro, por qué no gozo de un seguro social o veo a la gente morir de Cáncer. Tengo un Howard Beale todos los días", dijo.

"Mi esposa se volteó y me dijo : 'Tú eres Howard Beale todos los días'. Me dijo que yo debería estar haciendo la obra, por eso me la ofrecieron y me dijo que tenía miedo por saber que Howard era yo".

"Ya que dije que sí, vi que estaba muy cabrona, me dio miedo, pero o te quedas paralizado o te mueves, yo me moví y he ido encontrando a Howard según lo concibo yo".

"Estoy muy bien de salud. Seguramente para enero o febrero de 2023, porque estaré en temporada de teatro y una telenovela con la productora Lucero Suárez que se llamará "Perdona Nuestros Pecados", a partir del 10 de octubre. Armando Quintero será mi personaje".

"Estoy tomando mis terapias físicas y con ejercicio. Hay que mantener la mente ocupada, que no haya enfermedad emocional, si yo no estoy trabajando entro en lugares escabrosos que yo no quisiera".

