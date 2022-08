Jorge Salinas dará vida a Howard Beale en la obra de teatro "Network" a partir de septiembre

Con el éxito tras de sí y la oportunidad de mantener su vigencia durante una nueva temporada, es que el montaje teatral "Network", presentado en el Teatro de los Insurgentes desde hace unos meses, contará con un nuevo elenco para la temporada que iniciará el próximo viernes 9 de septiembre.

La noticia principal de este reinicio de montaje es que no se contará más con la presencia estelar del actor Daniel Giménez Cacho, quien magistralmente dio vida a Howard Beale. Para hallar una faceta distinta de este personaje y otra forma de contarlo, la compañía encabezada por Tina Galindo y Claudio Carrera eligió al actor Jorge Salinas para llenar las dimensiones histriónicas de este complejo rol.

Así se confirmó esta mañana con la presentación del nuevo elenco, que mezclará a algunos actores que ya estuvieron en la primera temporada del montaje, además de sumar a los nuevos integrantes.

En definitiva la presencia de Jorge Salinas en este rol fue lo que más destacó al hablar de esta puesta actual. Ante esto, el productor Claudio Carrera enfatizó que “Network" ya tiene un nivel que se ha disfrutado y el elenco actual va a revitalizar el montaje, además de refrendar los mensajes del texto creado por Paddy Chayefsky, donde se busca crear conciencia sobre la violencia y la enajenación de la información.

Sumado a esto, Jorge Salinas, quien vuelve a un montaje teatral veinte años después, se mostró emocionado y comprometido con la oportunidad de tomar un rol que Daniel Giménez Cacho dejó con una huella impresa.

“Estoy en un momento pleno feliz y con salud, tuve la oportunidad de ver a Daniel de una forma formidable, creo que es un actor único. Me dio miedo, pero eso te mata o te hace moverte y espero que el movimiento sea hacia el éxito”, indicó Salinas a los medios.

Consciente de que habrá comparaciones entre su trabajo y el de Giménez Cacho, Salinas se anima ante esto y valora haberle visto en escena para él crear su propia versión y, de hecho, contar con le apoyo de éste.

“Va a a ver comparaciones, Cacho me dijo, que pantalones tienes de haber aceptado, yo me siento muy honrado y estoy abierto a escuchar críticas. Desafortunadamente no es el gobierno, ni la época, el problema es el ser humano y no hemos evolucionado para bien”, dijo.