Lis Vega eleva la temperatura con top negro y abdomen de impacto | FOTO

La actriz Lis Vega no para de sorprender a sus millones de fans, pues cada día presume un look moderno y muy chic en sus cuentas oficiales como Instagram, donde recientemente se dejó ver una foto con un look de falda y top negro con el que elevó la temperatura en redes al presumir abdomen de impacto.

Vega, quien actualmente reside en Estados Unidos, llegó a México desde su natal Cuba hace varios años y se destacó como bailarina, pero también llamó la atención de muchos por su curvilínea figura, una de las razones por las que fue llamada por la revista Playboy para ser parte de sus páginas en el año 2000.

La cubana, quien se ha hecho llamar "La poeta de lo urbano", celebró la llegada del 2022 con un gran look, pues en sus redes compartió una serie de fotografías en las que se le ve posando con un ajustado conjunto de tono azul, mismo con el que dejó ver su esbelta y curvilínea figura.

Lis Vega presume abdomen de impacto

Pero Lis no deja de causar furor con sus atuendos, pues a sólo unos días de que comenzó el año 2022, la actriz y cantante, de 44 años, volvió a impactar a sus millones de fans con uno de sus atuendos, al lucirse con un moderno conjunto en color negro con el que presumió su abdomen plano.

En una fotografía que fue publicada por la actriz cubana, y también compositora, sorprendió gratamente a sus seguidores al presumir un atuendo de falda larga con volados, que combinó con un top negro que destaca por su diseño con un anudado en la zona del escote.

Vega, quien recientemente contó a los medios la razón por la que abandonó la plataforma de fotos y videos OnlyFans, volvió a demostrar que cuando se trata de los atrevidos y muy chic, ella es una de las favoritas en redes, pues sin duda son muchos los que admiran su torneada y curvilínea figura.

Lis Vega enamoró con su sensual look. Foto: Especial

