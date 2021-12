Bellísima: Lis Vega cambia de look y enamora a todos | FOTOS

La actriz Lis Vega no para de causar furor en las redes sociales, y aunque en está ocasión no lució uno de sus atrevidos bikinis o sensuales trajes de baño, sí dejó ver que cambió su look, imagen con la que enamoró a todos y lució bellísima en su cuenta de Instagram, recibiendo cientos de halagos de sus fans.

Vega, originaria de La Habana, Cuba, y quien cumplió 44 años el pasado mes de octubre, actualmente radica en Miami, pero ganó fama en México al interpretar a su paisana Niurka Marcos en la película "Mi Verdad", de Juan Osorio, trabajo con el cual se catapultó para comenzar una carrera en el mundo de las telenovelas.

Desde su llegada a nuestro país, hace más de 20 años, se destacó por su talento para el baile y la espectacular figura que lucía, aunque la también cantante ha sido criticada por sus cirugías estéticas y los cambios en su rostro, sin embargo sigue luciendo una de los cuerpos mejor trabajados del medio artístico.

La actriz conquista con su belleza. Foto: Especial

Desde sus inicios, y a pesar de los cambios en su rostro que han causado tanta polémica, la también compositora y llamada "Poeta de lo Urbano" ha conservado una melena oscura que la caracteriza, sin embargo, hace unos días presumió una favorecedora transformación.

Lis Vega cambia de look y enamora a todos

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la siguen 1.8 millones de fans, que Lis Vega compartió una serie de imágenes en las que se dejó ver con su nuevo look, pues decidió darle mayor largo a su cabello y lucirlo con algunas ondas ligeras, tal como la vemos en las fotografías.

Lis Vega presumió su nuevo look. Foto: Especial

En las mismas imágenes, se puede ver a la guapa cubana presumiendo también un coqueto atuendo, pues para presumir a su público su nueva cabellera, optó por dejarse ver desde el interior de un yate en un mini vestido azul claro con el que sin duda encendió la red.

"Se el timón de tu propio barco o las velas de tu propio velero, se el timón de tu vida", fue parte del mensaje que Vega lanzó a sus fans para acompañar la serie de fotografías en las que la podemos ver posando con mucho estilo con su sensual atuendo, mismo con el que también presumió sus torneadas piernas.

De esta forma, Lis Vega, que recientemente explicó porque abandonó la plataforma Only Fans, confirma una vez más su belleza y se muestra con un cambio de look que encantó a sus fans, pues entre sus publicaciones ha logrado conseguir miles de "me gusta" y cientos de comentarios positivos.

SIGUE LEYENDO:

Lis Vega presume cuerpazo e impone moda con looks deportivos

Hermosa: Lis Vega se olvida del frío y enciende la red con atrevido body