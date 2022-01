Irina Baeva impone moda 2022 con look de vestido camisero y presume piernas de infarto

La actriz Irina Baeva no para de cautivar a sus millones de fans en las redes sociales, pues cada día se posiciona como un ícono de moda con sus modernos looks, como el que mostró para iniciar el fin de semana, luciendo un coqueto vestido camisero con el que impuso estilo y presumió piernas de infarto.

Originaria de Rusia, y novia del actor Gabriel Soto, Irina es considerada una de las más hermosas del medio artístico, belleza que destaca con su estilo, pues sin duda es una de las mejores vestidas, como lo demuestra con cada uno de los atuendos que luce en sus redes y las alfombras rojas.

Baeva, de 29 años, es muy activa en las plataformas digitales, donde no sólo revela aspectos de su vida profesional, también de su vida amorosa junto al actor con el que lleva varios años de relación y con quien además este año podría llegar al altar. De acuerdo con lo que explicó en noviembre del año pasado, "ya hay fecha tentativa", y aunque no dio un día exacto, afirmó que la idea es hacer la boda a mediados de este 2022.

Irina presume piernas con look de vestido camisero

Irina parece estar en uno de sus mejores momentos, pues en este 2022 también estrena la telenovela "Amor Divido", en la que participa junto a su pareja, Gabriel Soto, y otros reconocidos actores y actrices, como Eva Cedeño, Andrés Palacios, y Arturo Peniche.

Desde su llegada a nuestro país, en el año 2012, Baeva ha sabido ganarse un lugar entre las estrellas de la televisión, pero también como fashionista, pues presume los atuendos más chic, como el que compartió este viernes en su cuenta de Instagram, en el que lució un vestido camisero blanco.

La actriz impone moda en redes con sus coquetos looks. Foto: Especial

"The light that shine within you" (la luz que brilla dentro de ti), fue la frase con la que la actriz acompañó la fotografía, la cual acompañó del hashtag #ootd, que corresponden a las iniciales de “Outfit Of The Day” que se traduce al español como “la ropa del día”.

En la imagen, que ya ha generado miles de "likes", se puede observar a Irina luciendo un vestido camisero en color blanco, el cual combinó con un saco de estilo over size en tono beige y botas blancas de suela gruesa, complementando el look con un pequeño bolso rojo.

