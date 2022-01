¿Eres tú Ángela Aguilar? La comparan con Kimberly Loaiza por atrevido cambio de look

A sus 18 años de edad Ángela Aguilar es ya reconocida como una de las cantantes más queridas y apreciadas en nuestro país y en todo el continente, gracias a que la talentosa intérprete ha sabido cautivar y conquistar a millones de fanáticos gracias a su talento, su increíble voz y su seductora personalidad con la cual ha cautivado a millones.

Por ello no es de extrañarse que cada día, la hija de Pepe Aguilar se coloque en tendencia en redes sociales, ya sea por alguna nueva gira, por una nueva canción o incluso por un cambio de imagen, tal como ocurrió esta semana. Ángela Aguilar enamoró a sus fans al presumir en su cuenta de Instagram un sorprendente y radical cambio de imagen al que se sometió.

La diva del regional mexicano compartió en esta red social algunas fotografías en donde lució un moderno y atrevido look, el cual fue aplaudido por sus seguidores, quienes se mostraron sorprendidos por lo bien que se ve la intérprete con cualquier cambio al que se atreva a experimentar.

Las postales también generaron gran polémica debido a que algunos internautas comenzaron a comparar a Ángela Aguilar con Kimberly Loaiza, ya que, aseguraron, con este nuevo aspecto, la intérprete de "Llorona" luce ahora idéntica a la influencer mexicana.

Ángela Aguilar enamora con su personalidad propia y nueva imagen

A sus 18 años Ángela Aguilar puede presumir de contar con una de las trayectorias más exitosas en la industria musical actual y una carrera que ha ido en ascenso en los años recientes, lo que la ha convertido en toda una celebridad, por estas mismas razones siempre se encuentra bajo los reflectores mediáticos y en constante escrutinio en las redes sociales.

Por ello sorprendió a todos su más reciente cambio de look con el cual, de acuerdo con los internautas, luce idéntica a Kimberly Loaiza; si bien la hija de Pepe Aguilar puso de moda el cabello corto hace un par de años, ahora de nueva cuenta vino a imponer tendencia al aparecer en Instagram con un nuevo corte, ahora la joven cantante de regional mexicano presumió una larga cabellera negra.

Ángela Aguilar lució extensiones en color negro hasta la cintura y enamoró a sus fanáticos en Instagram, aunque como era de esperarse, las reacciones no tardaron y hubo quienes la compararon con el estilo de la influencer mexicana Kimberly Loaiza. En las fotografías la cantante muestra su cambio de estilo al lucir rizos y vestir un top en color rojo, combinado con pantalones en blanco.

Comparan a Ángela Aguilar con Dua Lipa y Kimberly Loaiza

“Un cambio para las vacaciones”, fue el texto con que Ángela Aguilar acompañó su publicación, en donde además se ve sobre su larga cabellera portar su característico sombrero en color café. En otro par de posts, la cantante se dejó ver de nuevo con su cambio de look. En uno de ellos aparece junto a su perrito Pug, mientras posa junto a su árbol de Navidad y en otro más reciente aparece en su casa portando un extravagante sombrero de colores.

Al poco tiempo que Ángela Aguilar publicara estas fotografías, los usuarios comenzaron a compararla con Kimberly Loaiza e incluso con la cantante británica Dua Lipa: “Encontré a tu gemela”, “Idéntica a Kimberly Loaiza”, “¿Dua Lipa?”, fueron solo algunos de los mensajes que sus seguidores compartieron en las publicaciones, en donde elogiaron la belleza de Ángela Aguilar; “Diosa”, “Hermosa”, “A mí no me gusta, a mí me encanta”, “Que guapa”, “Si tú fueras tostada, yo sería el pozole”, “Yes girl”, compartieron los admiradores de la hija de Pepe Aguilar.

